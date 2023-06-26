娛圈單打：日劇男神衰十一　全裸響朵再翻身

香港復常後，又一人氣男神襲港！日本男神山下智久（山P）偕同美女新木優子來港宣傳主演電影，山P闊別12年再踏足香江，招來大批粉絲接機，他亦一展親民態度，揚言最想「掃街」品嘗街頭美食。

不經不覺，山P已經38歲，由過去的青澀俊男，變成今日渾身散發熟男魅力。早前播出的《今際之國的有栖2》中，他更破天荒全裸亮相，大騷一身完美肌肉，連屁股也不介意露出，看得人垂涎欲滴。對比過去他主演的日劇如《求婚大作戰》、《零秒出手》、《朝5晚9》等，全部都是純情男角色，忽然放下偶包「犧牲色相」，背後也有不得已的原因。

皆因山P於2020年被日媒圖文並茂踢爆，同17歲未成年𡃁模「禁室培慾」，先在酒吧飲酒聊天，傾到性起更一同到酒店開房，一玩就是8小時。儘管涉事𡃁模事後承認年齡「報大數」，又盛讚山P對她很溫柔，山P更上載親筆信為「誤食」未成年致歉，但事件依然激起極大爭議，男神形象一夜破產。

在全國聲討下，山P不得不離開共事24年的尊尼事務所，沉寂一段時間後終於振作，先以漫改日劇《正直不動產》復出試水溫，再靠《今際之國》全裸演出響朵，現在再有電影擔正，總算守得雲開見月明。

事件教訓一眾人氣男星，有食唔食，唔止罪大惡極，仲會搞到一身蟻。山P話晒上位已久，仍然有機會翻身，之但係一般人「衰十一」唔死都一身潺。例如去年便有TVB茄哩啡8度「衰十一」被判感化，台灣男星炎亞綸更身陷性侵風暴無法自拔。