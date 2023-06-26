俄羅斯軍事政變？西方媒體大肆渲染瓦格納僱傭兵的「叛亂」，似乎觸發總統普京下台，俄羅斯內戰。

但很可惜，所謂「叛亂」，一天下來便解決了。瓦格納首領普里高津與白羅斯總統盧卡申科簽訂協議，個人轉移到白羅斯，不在俄羅斯境內有軍事行動。而瓦格納部隊涉及此次行動的免責，不涉者由國防部收編，一直以來瓦格納與俄軍方的矛盾也順勢解決。

本來，瓦格納佔領頓河畔羅斯托夫向莫斯科作爭取正義的進軍，便不是真的叛變。該地距莫斯科行車要13小時，路程遙遠，揚言進軍，途中必然受阻。真正的叛變應是在莫斯科揭竿起義，不是這樣事先張揚。此舉不過是與普京隔空談判，也因此，很快便平息解決。普里高津只是借此與普京討價還價，並不是真的叛變。

俄羅斯政府的反制，是普京電視講話指斥叛國，但沒點名，更重要的是藉此提醒俄羅斯不要返回1917年的內戰，要團結抗亂，使得這次「叛變」變成宣揚團結抗敵的機會。事情發展引證出俄羅斯人心安穩，並沒有因「叛變」而爆發危機，對烏克蘭戰場的前線也無影響，北約與烏克蘭沒法趁機反攻。

俄羅斯經歷上世紀80年代向西方靠攏的改革開放，90年代蘇聯瓦解後的體制、文化、經濟崩潰，沒有如東歐「淪陷」，已屬幸運。國內各種勢力盤據，美國西方直接與間接的滲入廣泛，若不是普京的強硬以及清理寡頭利益集團有成效，使體制重組，不可能有近10年俄羅斯的復興。即使如此，美國西方藉北約來壓迫、圍堵、制裁俄羅斯從未停頓。

以俄羅斯一國，或許還可加上白羅斯，與美國西歐的西方集團對抗，優劣之勢明顯，烏克蘭戰爭堅持到今天，難能可貴，反映出俄羅斯民族的強悍。在此之前，親美的反對派製造示威、動亂，以及今次瓦格納事件，足以證明在普京獲大多數國民擁護下，衞國戰爭仍面對着內外各種威脅，今後的道路仍會十分崎嶇艱難。

瓦格納僱傭兵只能是危急之時用的奇兵，讓其獨當一面，不受統率，遲早會生變，也易為外敵利用。俄羅斯政府收編之餘，還要對瓦格納在非洲多國的各種行動清理整頓。或許不是要把瓦格納取消，而是應改組。普里高津只是瓦格納的創始人之一，其他創始人和政府派來的新領導，應可給予新的組織發展方向和任務。