俄羅斯僱傭兵瓦格納集團兵變，總統普京定性為叛國，內戰一觸即發，據稱叛軍最近莫斯科之際僅約100公里。正當美西方興奮不已坐等睇戲，並盤算如何一哄而上分一杯羹，最戲劇化一幕卻告上演。白羅斯總統盧卡申科表示，瓦格納集團領袖普里高津接受調停建議，掉頭撤回。克里姆林宮亦表明不會對普里高津刑事起訴，將會流放白羅斯。

整件事，由普里高津與普京心腹、國防部長紹伊古存在已久的矛盾引爆，並指斥俄軍殺死2,000名僱傭兵。美西方得聞消息後比打了雞血更加亢奮，各種流言四起，先傳普京倉皇逃離莫斯科，接着又傳紹伊古失勢，眼看一場血流成河的內戰不旋踵爆發，英美法德領袖隨即通話討論局勢，各自打各自的算盤，無不想普京一旦倒台，瓜分俄羅斯。

但好一個普京，處變不驚，事件在最後一刻扭轉，令全世界大跌眼鏡。中國對此一直保持沉默，相信以習近平和普京的交情，兩國私底下早作溝通，根本不需要對外張揚。現在剩下來的問題是，事件暴露出俄國內部許多不穩定因素，對俄烏戰爭極為不利。

有指僅僅在一天時間內，瓦格納集團便擊落了7、8架俄軍飛機，殺死了十多名空軍士兵，顯示出前線俄軍也沒有堅決制止瓦格納兵變、保衞普京政權的決心。而事件早被定性為叛國，若普里高津完全不被追究，普京威信何存？事實上，自俄烏戰爭爆發後，多宗「無頭公案」都非常耐人尋味。去年10月克里米亞大橋被炸，便極可能是俄軍內鬼所為。更不必說，早前烏克蘭無人機飛抵克里姆林宮上空欲「刺殺」普京，亦不能排除無人機從莫斯科出發，亦即同樣由內鬼安排。堡壘最易從內部攻破，看來普京必須肅清內奸。