不少移民英國的香港人，原以為大洋彼岸風光獨好，沒料到落戶之後，卻見到另一副光景。近日英倫銀行突然宣布，利率須調升50點子，比市場的預期高出一倍。很多英國人猝不及防，亦使家庭的經濟規劃，一下子亂了方寸。有英國專家估計，未來將有過百萬家庭，會失去最少20%的可支配收入。

利率飆升，代表樓宇按揭的負擔加重，一般的英國家庭跟香港不同，大多沒有豐厚儲蓄，每月開支捉襟見肘，利息提升50點子，全年的供樓負擔往往要增加數千英鎊。很多英國人的銀行戶口，存款不足500英鎊，如今每年要擠出數千英鎊作供樓之用，真可謂千難萬難，沒有能力應付供樓開支，就只能把房子賣掉，因此在未來日子，會有愈來愈多的英國人由業主變成租客，尤有甚者，更可能要流落街頭。

英國利率節節上升，是因為通貨膨脹居高不下，歐洲大部分國家都面臨通脹威脅，但以英國的情況尤其嚴重。一般國家的通脹率是6%，英國卻高達8至9%，原因不為別的，正是由於在前首相約翰遜主政期間，英國堅持要脫離歐洲聯盟。此舉使勞工市場流失了大量人手，人手不足就要加薪，加薪便會引發通脹，要壓抑通脹就得提高利率，利率太高又會使大量家庭無力應付供樓開支，如是循環，問題愈纏愈深，最後就變成了一個難解的結。

千錯萬錯，或許都是緣於脫歐的錯。當日近九成秀異分子反對脫歐，奈何大部分英國民眾並不聰明，又受到政治野心家煽惑，結果在公投中支持脫歐者佔多數，自此之後，就讓大不列顛走上了不歸路。前瞻未來，這個「日不落帝國」，恐怕會淪為歐洲的二流國家。