美國日前公開一份解密報告，顯示沒有直接證據證明新冠病毒源自武漢實驗室。意味着包括特朗普、個別英媒與舔美黃絲KOL，此等誣陷中國製造新冠病毒的人，可以暫時閉上鳥嘴。何以說暫時？因為老美的死性及其密底算盤，明眼人早已看穿。

美國國家情報總監辦公室解密的報告，提到能源部及聯邦調查局認為人類首次感染這種致命病毒，最有可能是由實驗室相關的事故造成。然而中央情報局及另一情報機構卻另有說法，對於新冠病毒大流行的確切起源，仍是無法確定，幾乎全部情報機構皆認為新冠病毒並非基因工程的產物，情報界一致認為該病毒並非研發成為生物武器。這教兩星期前才指「解放軍與武漢實驗室合作製造新冠病毒生物武器」的英媒，去哪裏找個洞穴來逃避世人鄙視的目光呢？

老美此前出盡吃奶之力，借新冠病毒來鼓動全球要對中國施壓，指武漢實驗室洩毒、製毒，如今來一趟所謂解密報告的招數，當中豈會全無計算？正如本欄曾經指出華府在與北京交手時，往往會在雙方關係極其緊張時，施以手段降溫。總統拜登近日的胡言亂語，非常討打，解密報告不遲也不早，時間剛剛好地進行補飛。當然，對方是否接受，不由老美控制。

老美這番解密看似對華示好，其實早已為日後轉軚留有餘地。聯邦調查局與中央情報局的看法有出入，大有空間讓華府隨需要作出選擇性解讀；即便山姆大叔正式宣布「新冠病毒並非源自武漢實驗室」，依然可以炒作中方處理疫情缺乏透明度，導致各國難以及時作出相應的防疫措施，故此中國仍需對病毒全球大流行負上責任。老美以新冠病毒作為外交武器，沒完沒了，境內德特里克堡基地則繼續拒絕開放予外界病毒溯源。