很少人留意到天氣對能源公司生意的影響。最近十多年天氣愈來愈熱，本港兩間電力公司甚得益，蓋冷氣乃全港用電最大的終端用途。住宅不用說，商業用戶如寫字樓、商場、酒店及食肆等都開冷氣，天氣愈熱，用電量愈大。反過來看，中華煤氣公司所銷售的氣體燃料，主要用於燒水及煮食用，天氣熱自然壓抑需求。在高溫的日子，淋凍水浴比熱水浴舒暢，燒烤的生意減少，氣溫上升不利該公司的生意。

應指出，該公司所供應的氣體燃料並非由煤製成，而是由進口的液化天然氣轉換而成，是一種乾淨氣體。該公司於1860年代創立，為香港最早的公用事業公司，一向叫做中華煤氣，名稱沿用至今。

本港的各類能源之間存在競爭，並非獨市，例如電力便不斷侵佔煤氣的市場。電力公司大力宣揚電磁爐煮食的好處，包括油煙較少及其附帶的健康利益，開放式廚房漸流行，都削弱煤氣的銷量。此外，在酒樓及其他食肆方面，電力公司發展出炒菜的機械臂，可減省人手，又無油煙，煤氣的明火煮食策略，遇上了強勁的對手。當然，不少家庭主婦仍喜歡用煤氣煮食，年紀較大的廚師不會用電磁爐，否則無法顯示其廚藝及功架。但隨着時間推移，電力佔煮食燃料市場必提升。

煤氣作為一種燃料，曾有過輝煌的年代，英國維多利亞女王時代的街燈即為煤氣燈。在本港的燃料市場，未來一段相當長時間仍將扮演一定的角色，事緣廣東人喜歡明火煮食，製作某些食品怎能不燒煤氣？

基本上，煤氣的命運將和天然氣一樣，受到碳中和以及天氣愈來愈熱所影響。中華煤氣過去20多年，已經在努力摸索轉型的種種途徑。