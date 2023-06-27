功夫茶：兩童誤食大麻糖　吸毒禍害須正視

政府成日叫市民愛惜生命，拒絕誘惑，遠離毒品！可惜吸毒人數近年更有年輕化趨勢，當中大麻和可卡因更是青少年最常涉及嘅毒品；嗱！遠嘅就唔多講喇，今年5月，執法部門偵破一宗販毒案件，檢獲約592公斤懷疑可卡因，及約91.2公斤懷疑大麻，估計總市值約6.5億元。學生及青少年吸毒，一直係香港社會揮不去嘅夢魘！

呢嗱！吸毒更涉及家庭悲劇。尋日朝早約10時，兩名分別兩歲及4歲女童由老竇帶往屯門醫院求診，兩幼童阿媽其後報案，指其正在分居嘅丈夫疑將一批「大麻糖」隨意擺放天水圍寓所枱面，女童表姑媽更將大麻糖給兩女童進食。執法人員到場調查，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童姓陳嘅25歲父親及48歲表姑媽。陳父另涉「藏毒」被捕，而兩名女童仍昏迷不醒，正留院治療。

誤食大麻糖有幾大鑊？據女童阿媽表示，佢兩個女兒「醒唔到，無意識，瞳孔放大」，並指執法人員曾向佢表示「劑量大到成年人都頂唔順」，直斥女童父親無人性，亦有意日後禁止佢探視女兒。呢啲都係後話，目前最緊要係兩個稚女大步檻過，吉人天相，快啲醒番！

女童阿媽見到兩個女仲未甦醒，感到十分內疚，精神甚且崩潰，佢又指本已獲派公屋，準備裝修後可以同兩個女同住，佢哀傷詰問：「點解要喺我哋團聚前最後一個月出事？」佢仲表示，兩個女兒與分居丈夫同住期間，佢有聘請工人去照顧男方屋企，又曾支付金錢畀男方父親，質問男方點解「要破壞我哋，點解要咁做」！一個人遭逢突如其來嘅打擊，精神上難免有點歇斯底里，實在不難理解。功夫茶都係誠心冀盼祝福兩個小朋友快快醒過來，冇乜大礙就一天都光晒！稚子無辜！做人父親，自己未能遠離毒品，明知家有幼童，又豈可將大麻糖隨意亂擺？幾歲小朋友以為係糖，哪會不貪婪狂食？

有家庭醫生指出，大麻屬於毒品，若誤服嘅大麻糖含有大麻成分，小朋友因體形較小，誤服會影響其精神及情緒，嚴重者會影響中樞神經系統、心血管及呼吸道等，佢哋承受不了，因而會出現即時嘔吐甚至昏迷症狀，絕對不能小覷！

各位，呢單兩名稚童誤食大麻糖嘅嚴重事故，再提醒大家大麻提煉物之一嘅大麻二酚（CBD），曾經不受《危險藥物條例》管制，以至含有該成分嘅咖啡、精油、護膚品，甚至兒童「恩物」如軟糖、曲奇等喺香港「通街賣」。有見事態嚴重，政府喺今年2月已將大麻二酚列為危險藥物，等同毒品，違反《條例》管有及服用受管制物質嘅最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元。都係嗰句，有法要依，執法要嚴，否則又係得個廢噏，點解有人又可以咁輕易擁有大堆大麻糖？