中國總理李強訪問德國、法國，在德國由國家發改委與德國三大汽車集團簽了合作協議，顯示出中德汽車工業的重大聯盟。以中德的力量，足以撼動國際的汽車行業。牽連所及，對國際重工和機械，以至IT產業的發展，也會帶來重大的影響。

德國原來想與俄羅斯合作。北溪2號天然氣管道的建設，保證了德國廉價天然氣的供應，對德國優勢產業的化工產業作用極大。而德國借北溪2號的供應，與俄羅斯企業合股壟斷在歐洲的分銷市場，更有利德國把持歐盟的經濟大局。可惜，美國借烏克蘭戰爭一舉將之作完全的破壞，德俄合作大計告終。

今次中德汽車工業的合作，卻代表德國捨俄羅斯之後找上中國，重心是傳統工業化中的核心汽車行業。德國汽車以技術與生產工藝稱雄世界，整體工業有眾多的部門與汽車工業配套；機械工業中不少世界佔優的技術與工藝管理體系，都源自德國的汽車生產。在全球最大汽車市場的中國，已是德國汽車的主要市場，也賴此支撐德國的工業。新能源汽車逐步替代傳統燃油汽車，中國也同樣地是新能源汽車全球生產和市場最大國家，德國在新能源汽車發展緊跟中國之後，居其他各國之前，若中德汽車工業強強聯手，全面合作，大有可能壟斷生產，佔據全球新能源汽車市場，排斥日本與美國。

新能源汽車涉及電池和更多的電子通訊技術，德國與中國合作，便不單止是汽車工藝的機械行業範疇，更進入數碼化的通訊連接的領域：物聯網、AI無人駕駛、北斗導航、6G通訊等，便是更大範圍的協作和共同科研，既有市場與生產能力保證，也使兩國在尖端科技與工藝的配合、協同運作，這比起德俄在天然氣方面的合作更勝。所以，德國如此重視，中國也極樂意。由此可開啟中國與德國、歐盟的科技合作，打破美國試圖對中國科技發展與交流的禁制與圍堵。

同一時期，李強亦訪問法國，空中巴士增加在華生產，其中相信也包含一定的技術轉移，法國還有核電等眾多的科技專案可與中國共同開發。

中國與德法合作，實質便是與歐盟合作。中歐合作更多屬民用，也可因此可得到歐洲積累百年以上的技術支援，影響深遠程度應比美國主要是國防主導的通訊技術更為廣泛，中國工業的得益更大。