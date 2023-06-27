大陸對台灣無論是「和統」還是「武統」，都必須推出落在實處的具體做法，才能形成力量，排除阻力，完成統一，也即和統與武統都不能空談。

過去40多年，大陸以「和平統一」為主軸，武統是輔助，是和統的後盾及對「台獨」分裂勢力、外國干預勢力的威懾及最後選擇，由於當時國力、軍力還不夠強大，對台灣「倚美謀獨」的挑釁和美國的干預，基本上未能採取具威懾力的具體軍事行動，和統的方針也就力量有限，甚至被台灣、美國所輕視，台灣還得了便宜賣乖，大陸愈是推出和統優惠，他們愈是抗拒統一。直到這些年大陸國力、軍力強大了，拿出具體行動特別是在去年美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，大陸一步到位軍演大包圍台灣，顯示出大陸的軍力足以「解放台灣」、拒止美軍馳援，台美才知道怕、才認真考慮大陸武統的可能性和後果，這時的武統方針才真正發揮了「反獨促統」的強大威力，不過大陸還是把和統擺在首位，還是要以最大的誠意、盡最大的努力實現和統，然而並無切實有效的具體舉措。

這裏有個誤區，多年來大陸一直認為要和統就要一個勁兒的「對台灣好」、一個勁兒的「送優惠」，就不能「干預台灣內部事務」尤其是台灣選舉、就不能扶持「統派」，這會「敏感」，會有「反作用」，這樣認知和統，顯然是片面的甚至是有害的。其實實施和統方針不僅要有「送優惠」，而且要適切介入台灣社會的政治走向、民意走向，台灣是中國的一部分、一個省，台灣的「割據」狀況必須消除，必須統一於中華人民共和國。

這個意義上，台灣的暫時分治不是甚麼「內部事務」，而是中國的「國家事務」，中央人民政府有權力、有責任管起來，現在台灣正要進行地區領導人大選，中央政府實施和統方針的具體措施就是要介入大選，影響選出「統派」執政，加快國家統一步伐，這是和統的剛性措施。