印度總理莫迪訪問美國獲得超高規格接待，有點受寵若驚，也有點飄飄然，因此在美國國會演講時專挑老美喜歡聽的話，甚麼民主自由、共同價值、重要夥伴等等，逗得那班議會政客心花怒放。有人算過，莫迪的演講共獲得國會議員15次起立以及79次掌聲，堪稱誇張。

尤其當莫迪講到全球秩序建立在尊重《聯合國憲章》原則，與和平解決爭端以及尊重主權和領土完整的基礎之上，明顯是針對俄烏戰爭而發，台下反應熱烈，議員齊齊起立鼓掌。還有，莫迪聲稱這不是一個戰爭的年代，而是對話和外交的時代，必須盡我們所能來制止流血和人類苦難。這番話也是意有所指，因此贏得兩次掌聲，可見老美相當受落。

莫迪慷慨激昂，義正詞嚴，無疑很能打動人心，但顯然搞錯了場合，也搞錯了對象，因為美國正是最不尊重《聯合國憲章》和別國主權，最喜歡發動戰爭的國家。在美國不到250年歷史中，只有17年沒有參與戰爭，特別是二戰以來，世界上數百場大大小小的戰爭，絕大多數與美國有關，不是親自上場，就是背後策劃，甚至憑一袋洗衣粉就肆意入侵伊拉克。而莫迪竟然在美國國會大談尊重《聯合國憲章》和別國主權，不是很諷刺嗎？美國議員還好意思起立鼓掌，不是很無恥嗎？如果當年美軍入侵伊拉克時，莫迪敢在美國國會說這番話，不僅值得起立鼓掌，而且值得諾貝爾和平獎。

明眼人都知道，美國極力拉攏印度，不吝給予莫迪各種讚譽和掌聲，並不是真心將印度視為「最親密夥伴」，而是為了利用印度抗衡中國，正如冷戰時「聯中抗蘇」。只是時移世易，而今國際形勢與當年已完全不同，美國繼續以冷戰思維搞陣營對抗，既不符合時代潮流，也不符合各國利益，更不符合印度意願。

儘管印度一直有龍象之爭的情結，總想跟中國一較高低，因此積極靠攏美國，無非想借助美國之力實現強國夢。但始終堅持獨立自主的外交原則和不結盟政策，不會輕易淪為美國的政治附庸。印度外長蘇傑生曾說，只要印中兩國攜手合作，就能實現「亞洲世紀」的宏偉願景。這大概就是印度政府的立場，印中關係既有競爭也有合作，不可能全面倒向美國。再說，目前印度的實力與中國還有一段距離，兩國全面對抗，對印度有百害而無一利。