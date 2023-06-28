俄羅斯瓦格納僱傭兵的兵變，應該是除普里高津外無人可料到。他本人亦未必有計劃走這一步。這或許是他一時意氣，典型的寡頭集團資本家的行為。普京與俄軍方沒有料到，一時措手不及。但在俄羅斯的體制下，不會容易演變為真的兵變，乃至內戰。

在頓河畔羅斯托夫俄南方軍區總部裏，當時還可見普里高津與俄軍國防部副部長和副總參謀長談笑頗歡，沒有劍拔弩張的緊張氣氛，便可見兵變云云只是外界的誇大。當時並沒有武裝衝突的風險。瓦格納部隊從羅斯托夫進軍莫斯科，是普里高津的事前張揚，實際沒有多大行動，其餘都是內外媒體的預測或推算。

當然形勢險惡，幕後有政治談判角力，但不是有預謀的兵變或軍諫，談判便容易把矛盾擺平，危機紓解。24小時後瓦格納便回歸駐地，可算神速，反映出涉及的人與事不多，不難解決。在這個過程裏，俄羅斯內部公開效忠於普京的個人及組織單位不少，海外友邦也電告支持，形成了團結於普京的政治聲勢。

或許西方媒體會說，這代表普京聲望不如前，但這種政治動員卻起加強普京支持度和擁戴的作用。不能預料的可能兵變，可以這樣容易消解。普京政權及其應對危機的能力再被事實肯定了！

美國說它早知普里高津會叛變，純然是事後孔明。以美國的慣性怎會不利用來擴大在普京政權製造分裂，替代過往多次沒有效果的顏色革命的企圖。烏克蘭澤連斯基也是胡言亂語，實際上從頭到尾都搞不清情況，否則的話，他為甚麼不與一早知情的美國計劃借機發動反攻？

西方媒體的荒謬是在事前瓦格納一直被斥為恐怖主義組織，事發時卻改口稱之為自由戰士，事敗後又反稱為恐怖主義組織。這不是以事論事，而是為了一己的政治利益和主張，任意向社會大眾散播不實的評論。西方媒體不過是西方政治集團與資本的輿論工具，至於西方媒體，乃至各國的自媒體、評論家，包括中國內地和台灣的，竟大作文章，說俄羅斯內戰，乃至政權和體制崩潰。

也有說整個事件是陰謀，為了把瓦格納軍隊轉移至白羅斯，以便南下攻基輔。這些評論推論預測全無根據，假設替代現實，作用是爭流量或目的在造假，製造混亂。結果自暴其醜，失信於社會，今次是企業媒體與自媒體大破產的一役。