大陸不能總是隔岸高喊統一，這樣效果不彰，大陸應該利用今次台灣大選的機會，把「反獨促統」這盤棋直接下到台灣島內、下到台灣政壇、參選人和廣大選民之中，直接影響台灣選情，為主張統一的參選人造勢、提氣，要讓台灣社會清楚，只有主張統一的人執政，台灣才能避免戰爭、才能有真正的永久的和平、才有生路、才會有美好的前景。因此，對今次台灣大選大陸就是要介入、要定風向、帶節奏，向台灣攤牌並造成壓力，不管誰當選都要在任期內和大陸商談統一，談出時間表、路線圖。大陸這樣攤牌，就是要逼台灣各路參選人表態、就是要影響台灣的選民意向和選情發展。

這是一個強大的有聲勢的政治攻勢，具體做法有三：一是中央向台灣地區今次選舉發布宣示，強調「反獨促統」的大政方針，給台灣選舉劃出紅線，重申《反分裂國家法》和《國家安全法》對台灣地區的管轄權。

二是有關部門給民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲，以及所有參加台灣地區領導人選舉的參選人分別發公開信，告誡他們其參選言論活動不得有違中央提出的「反獨促統」、告誡他們不得為了當選而牽引勾連外國勢力干預台灣地區選舉——這一中國的「內部事務」。

三是發布告台灣同胞書，從民族大義出發、從中華民族包括台灣同胞的根本利益出發，動之以情、曉之以理，痛陳利害，促使台灣同胞選出最能促進祖國統一的人當選，把和大陸同胞共享繁榮強盛、美好生活的命運掌握在自己手裏。

柳扶風相信，這三份文告的發表，必會在台灣政壇、社會和大選帶來震撼，展現大陸以極大的誠意、盡最大的努力實現和平統一。這是強大的政治攻勢，也是和平統一必不可少的剛性舉措。「和平統一」不是一團和氣、不是放任自流，要有剛性措施、政治壓力才能讓某些人就範。