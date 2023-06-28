一個人的性格、形象，並非一時三刻就可以建立。其為人是否光明磊落、行己有恥，都需要時間證明，此歲寒然後知松柏之後凋也。俄羅斯總統普京作為時代強人，其霸氣外露，而言必信，行必果，亦往往有迹可尋。

普京的經典語錄多籮籮，皆因用詞精準有力，譬如佢話：對於恐怖分子，原諒他們是上帝做的，而我們的任務就是把他們送到上帝那去！佢又話，如果佢喺廁所遇到恐怖分子，就把他溺死在馬桶裏！事實上，普京得以長期主政，最大因素就係靠民族強人形象凝聚支持，連婦女都被佢冧爆：「要嫁就嫁給好似普京咁嘅漢子」！可見其硬朗形象確深入民心。當然，亦有論者指其成功統攝大多數寡頭勢力，對於「造反」嘅寡頭財閥，普京去之而後快，絕不手軟！當年曾是俄羅斯金融寡頭嘅別列佐夫斯基，佢於葉利欽時代嘅國有資產私有化時期累積了巨大財富，後來「造反」以反對派姿態挑戰普京，被迫流亡英國，並於2013年離奇死亡！

今趟俄羅斯僱傭兵瓦格納集團創辦人普里高津忽然倒戈，兵臨莫斯科之際，據悉喺白羅斯總統盧卡申科斡旋下，僱傭兵掉頭折返烏克蘭營地，名義上係「避免一場流血衝突」，背後卻疑團多多。普里高津發動兵變時，把矛頭指向作戰不力的國防部長及總參謀長。普里高津又稱自己目標並非推翻俄羅斯政治領導層，而係要防止瓦格納覆滅並基於烏戰失利向軍事官員問責。瓦格納集團與國防部指揮長期不咬弦，矛盾愈積愈深才有今次「政變」嘅真正導火線，強調目標係「懲罰俄軍高層」。如今小道消息滿天飛，普里高津前往白羅斯等於被俄方驅逐出境，至於是否獲普京原諒，仍需時間證明。依老朽看，得罪普京，通常難有好報！