正論：三隧分流過關易　解決塞車注定難

由前朝提出、遷延多時的「三隧分流」方案終於過關，昨日獲立法會三讀通過，8月2日開始實施首階段新收費，年底前再實施不同時段不同收費。但分流方案問題向來多多，正如多名議員指出，港府以為將隧道收費「一減兩加」，以及駕車人士會提早出門和延遲收工「慳隧道費」藉以減輕擠塞，只是一廂情願。

西隧專營權8月屆滿，政府提出三隧分流方案，首階段私家車過西隧減至60元，紅隧、東隧加至30元。年底前配合「易通行」推出不同時段不同收費，繁忙時段西隧維持60元，紅隧、東隧再加至40元；非繁忙時段三隧則劃一最便宜收20元。

然而，小巴、邨巴、旅遊巴及校巴等搵食車過海將劃一收費50元，的士則收25元，早被轟為不公平。有代表業界的立法會議員指出，商用車目前使用紅隧過海只是10元，但年底將暴增多倍至50元，實在吃不消。羊毛出自羊身上，若港府堅持不降低收費，業界只能將成本轉嫁到消費者身上，勢必令通脹升溫，百上加斤。

當然，一旦實施新收費後本港通脹率若持續高企，港府也是自有諸多解釋，惟不同時段不同收費是否行得通，則是明眼人想也想得到的事。高官的如意算盤是，藉繁忙時段增加收費，以及在非繁忙時段降低收費，可令駕駛者提早或推遲出行時間，節省金錢，車龍自然就能縮短，但這只是紙上談兵，理論上可行，不等於實際上可行。

所謂理想很豐滿，現實很骨感。有立法會議員便直指，駕駛者提早或延遲出行，意味私家車停泊在停車場的時間也會增加，問題是，本港泊位嚴重不足，停車場收費愈來愈貴，泊車收費隨時比過海隧道收費更加「重皮」，僅時租停泊的車輛，便不可能因為隧道不同時段收費的誘因而改變出行時間。更不必說，商用車為了搵食，不可能限定時間過海。何況東九龍區人士過海只能選擇東隧，東隧加價只能「硬食」。證明「一減兩加」問題多多，成效未必盡如人意。

事實上，上屆政府的文件已經指出，西隧減價後，最壞情況是原本繁忙時間不塞車，將變成出現長達過千米的車龍；而東隧加價後，早上繁忙時間由觀塘過海，車龍只輕微縮短100米，行車時間不變。港府挖空心思搞的分流方案，到頭來隨時一無是處。

必須指出，現時繁忙時段紅隧車容量逾150%，東隧及西隧分別是146%及98%。隨着港府定下許多發展藍圖，包括北部都會區等，加上購車市民不斷增加，香港現有的交通網絡肯定不敷應用，不增加過海基建，即使在三隧分流上下工夫，亦只是挖東牆補西牆，無法真正解決問題。

高官聲稱，政府早在2021年開展交椅洲人工島研究，爭取盡早落實相關道路及鐵路計劃，包括第四條過海隧道。無奈以港府往績觀之，所有基建無一不延誤，無一不超支，第四條過海隧道十畫未有一撇，何時落成，真是天曉得！