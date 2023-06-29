功夫茶：罪案趨升搵快錢　又見毒瘤在其中

2023年全球安全地方排名，香港又唔算太差，排第6，叻過日本（排第8），更威過新加坡（排27），咁都算有啲安慰，終於有一樣叻過新加坡！即係咁，來香港旅遊，即使未必感到真開心，起碼都係安全嘅！

各位，一個城市嘅安全程度，可以由治安狀況反映！有啲國家，就真係唔多適宜一個人去旅行，功夫茶唔寫出來，費事畀人話歧視。呢嗱！香港喺全球安全地方排名，經常係前10名。之不過，大家都應該關注到，香港嘅詐騙案近年有明顯上升。執法部門都不得不承認，去年香港詐騙案如雨後春筍，升幅顯著，達27,923宗，較前一年上升45%，增加8,674宗，而當中超逾七成涉及網上騙案，被騙總額約18億元，點會係「被騙一蚊都嫌多」吖？被呃10萬、8萬好行快兩步向大仙酬神：好彩冇呃晒全副身家！

好喇好喇！隨着香港全面通關，港人又話有壓力，冇乜「家庭快樂」嘅感覺！議員就提出書面質詢，指多類「搵快錢」罪案近月有所增加，又引述有市民指部分犯案者為非港人，甚至係遊客，詢問當局有乜方法打擊相關罪案。

保安局就回覆話，隨着社會復常，今年首5個月多種罪行比去年同期錄得升幅，當中8種具有較多「搵快錢」特徵，包括店舖盜竊、扒竊、雜項盜竊、搶掠、街頭劫案、的士劫案、扑頭劫案和街頭騙案，涉案被捕人士共3,375人，當中港人有3,046人，非港人則有329人，其中108人為持行街紙嘅非華裔人士。8類「搵快錢」案件中，如店舖盜竊5月有790宗，比1月嘅605宗升約31%；雜項盜竊5月有1,136宗，比1月835宗升36%；搶掠5月12宗，比1月嘅7宗多71%。

嗱！象以齒焚身，咪話功夫茶唔提醒，名貴手錶或粗到成斤重嘅金鏈就唔好戴咯！治安不靖，畀「搵快錢」嘅順利搶走，壓一壓驚，定一定神，仲可以口窒窒咁講：人無事就好咯！錢財身外物，留得青山在，哪怕冇柴燒！之不過，有啲惡向膽邊生嘅，用硬物扑頭搶嘢，咁就分分鐘冇命，即使有命而慘變植物人，咁仲大鑊！呢啲新聞亦時有所聞，總之，一個衰世，記住「財不可以露眼」！又唔係江湖大佬，戴咁粗頸鏈博乜？

呢！講到呢度，今年首5個月涉上述8類「搵快錢」罪案，3,300多名被捕人士中，約3%為假難民，佢哋最多涉店舖盜竊和雜項盜竊。阿哥，凡有罪惡處，必見毒瘤在其中！保安局就指執法部門5月推出一站式「安全城市．香港」網站，又設有「遊客小貼士」，為旅客提供防罪訊息云云。呢啲都係有姿勢，冇實際！同「紙板差佬」分別不大，要「守城」，就要勤力啲出巡，一如勤力抄牌，先可以杜絕私家車亂泊！