娛圈單打：孝順假期一條龍　開工拗柴一條蟲

去玩一條龍，開工一條蟲！當紅炸子雞姜濤8月開騷，趁有空檔大做孝順仔，帶家人同遊澳洲悉尼，享受陽光與美景。話咁快孝順假期放完，是時候收拾心情回港開工，詎料這位容易受傷的男人又告受傷，因腳患復發缺席與隊友一起拍攝的節目，更連累專誠捧場的姜糖白等一場。

忍無可忍，毋須再忍！可能有見被偶像放飛機的次數實在太多，部分姜糖今次拒絕死忍，狂數四宗罪！有見勢色不對，這位當紅炸子雞急急在社交網上載撐拐杖照補鑊，為自己弄傷腳失場而道歉。能否平息粉絲怒火仍是未知之數，但勝在有大批盲粉依然盲撐，咁就失幾多次場都冇有怕啦。

不過咁，雖則粉絲對偶像的愛，許多時候是盲目的，但偶像也不宜過度消費，自恃做乜都有人撐而揸流攤。台上一分鐘，台下十年功。真正的天王巨星都對自己的演藝專業非常重視，每次演出不容有失，就算病了或傷了一樣頂硬上，就是不想帶給別人不便，讓粉絲失望，又令自己聲譽受損。

很可惜，新一代藝人大都財多身子弱，專業精神買少見少。單是MIRROR陣中兩大風頭躉姜濤和Anson Lo，便可謂兩大「病痛擔當」，唔係暈低就係拗柴，比女流之輩更脆弱。如果話女人係水造，呢兩位人氣王肯定係玻璃造。

人非草木，又難怪部分粉絲咁㷫。呢頭見偶像出門旅行，玩得不亦樂乎，嗰頭就話受傷缺席；再加上姜濤多次被拍得對待粉絲態度傲慢，要工作人員提醒才勉強打招呼，所作所為都幾令人傷心。花無百日紅，希望有人懂得珍惜。