近月俄羅斯的防務弊病叢生，莫斯科安全屢受威脅，中國與俄羅斯關係密切，我國部分武備和軍事制度都是傳承自前蘇聯，因此俄國面對的問題，尤其值得中國參考。所謂「他山之石，可以攻玉」，我們應該好好吸收經驗，總比他日毛病出現時，才匆匆補過為佳。

俄羅斯號稱世界第二大軍事強國，排名在中國之上，但或許有點名實不副，近期接連兩次受突擊考驗，俄軍的得分都應在合格線以下。今年5月，烏克蘭疑似派出無人飛機，越境進入俄羅斯。無人機沿途無阻，一路飛到莫斯科克里姆林宮頭頂才被擊落。要是機上裝有導彈，蓄意要襲擊克宮，後果定然不堪設想。近日僱傭軍瓦格納集團突然兵變，此事更反映出俄羅斯的防務薄弱不堪。叛軍先頭部隊只有5,000人，但是揮軍北上，全程卻近乎不受阻攔。俄羅斯政府軍後防的空虛程度，讓瓦格納集團首領普里高津也感到吃驚。若然當日叛軍較真，直接朝莫斯科進攻，相信普京政權會受到十分嚴峻的威脅。

對於俄羅斯防務的疏忽大意，中國軍隊好應該引為鑑戒。我國的軍隊固然強大，但畢竟已有數十年沒投入真正戰爭，上一次參與大規模戰役，要數到1979年對越南的自衞反擊戰，故論實戰經驗，解放軍確實遠不如美、俄等國的軍隊。假如有一天，戰火不幸燒到家門口，人民子弟兵是否能夠指揮如意、調度得宜？這一切尚待考驗。

筆者深信，解放軍一旦投入戰事，全軍上下定必戮力同心，會出現瓦格納式叛軍的機會，幾近於零。不過，我軍始終較少實戰考驗，或許百密一疏。為防患未然，現在是時候要全面考核和檢討中國的國防系統。