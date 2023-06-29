台灣民進黨蔡英文政府發言人尤達卡（Kolas Yotaka）驚爆與隨扈發生不倫戀情，被隨扈正宮告上法院。尤達卡雖然火速辭職，但卻強調她並不知道對方的婚姻狀況，也從未有逾矩或親密的行為。

可是正宮宣稱掌握隨扈李男與尤達卡多達156頁的LINE對話，部分還被媒體刊載，諸如：李男替Kolas取了特別暱稱「聖母峰」，經常以「妳是我的聖母峰」示愛，還曾對她說：「我好像一直在爬聖母峰，怕怎麼死都不知道。」對於這番比喻，Kolas開玩笑說，「裝備不夠無法攻頂」，李則說自己喜歡挑戰，「聖母峰已被佔領」。Kolas則挑排卵期回花蓮與李「拚做人」，還約定好小孩取名Lucy。有次她發現MC來了，還沮喪地告訴李男：「Lucy沒有了。」李妻將此作為證據提告，向Kolas求償百萬元，被網友戲稱：「都是賴清德（LINE清得）不夠乾淨才出事。」

尤達卡過去曾經有酒駕紀錄，但仍被蔡英文提名參選花蓮縣長，落選後還回任蔡英文的總統府發言人，是相當受到蔡英文重用的「小英女孩」。這次爆出不倫戀後，儘管已經被人贓俱獲，卻還死鴨子嘴硬聲稱沒有親密行為。沒有親密行為卻想生小孩，無怪李男自比攀登聖母峰，看來這個尚未出世的小孩不該叫做Lucy，應該改叫耶穌才對！話說，李男的英文名字不會叫約瑟吧？

民進黨政治人物發生桃色醜聞的例子簡直罄竹難書，但與他黨不同的特點是，他黨政治人物出現這類醜聞，通常淡出政壇，再也難以翻身。但民進黨人卻往往只是稍避風頭，沒過多久就堂而皇之地再度出任高官。這次尤達卡雖辭職，但相信很快又會復出，繼續堅守民進黨的台灣價值。