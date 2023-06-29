俄羅斯僱傭兵瓦格納集團嘅短命兵變持續發酵，支持烏克蘭嘅甚至以為俄羅斯總統普京「玩完」，連帶中國亦危機重重云云，美國必定係此次兵變嘅大贏家！普京也許威權受到挑戰，但種種迹象顯示普京不脫強人本色。

面對嚴重政治危機，普京氣定神閒，佢周一發表長約5分鐘嘅全國電視講話，軟硬兼施，強調自己一開始已指揮當局採取必要措施。佢冇直接提及瓦格納集團領袖普里高津，之不過抨擊組織兵變者背叛國家和人民，佢哋亦意識到，今趟嘅犯罪行為將為國家帶來災難和毀滅性後果，又指摘烏克蘭及其西方盟友等俄國敵人，最樂見俄羅斯人自相殘殺。的確如此，山姆大叔第一個跳出來要為烏克蘭加碼5億美元新軍援。

普京嘅講話，持平得體，佢指絕大多數瓦格納成員均為愛國者，是以將信守承諾，容許雙手喺事件中冇沾血嘅將士自由決定前路，與國防部簽約，前往白羅斯或解甲還鄉。「被流放」到白羅斯嘅普里高津亦表態，除咗一再否認企圖推翻政權，又指冇僱傭兵同意與俄國防部簽署合約被收編，所以瓦格納集團今年7月1日起解散，意味其集團將走完一段歷史！毛澤東曾說：愈怕鬼就愈有鬼，不怕鬼就沒有鬼了！普京何許人也？佢縱然知道國家「有鬼」，但以佢強者性格，當然唔會怕鬼，膽敢你就來，佢只會化身天師捉妖，一隻鬼也不會放過！

今趟兵變事件，獲普京高度評價嘅白羅斯總統盧卡申科確實係智者，佢話原先以為俄國可自行解決分歧，怎料錯估形勢；考慮若俄國崩潰，白羅斯也將變成廢墟，因此一面下令軍隊備戰，自己則協助斡旋，強調喺咁嘅情況下，冇人係英雄！亂局中能夠掌握大勢最難，普京對佢刮目相看，亦知人也。