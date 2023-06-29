國家市場監管總局副局長秦宜智，近日調任國家民委專職委員。儘管個人待遇依舊保持了正部級，但就職務規格與權力位置而言，無疑是又一次降職。2017年，時任共青團中央第一書記秦宜智，因為共青團「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」問題，被降調質檢總局副局長，且在領導班子裏排名最末。如今，時隔6年，兩次調職。國家民委委員本身是個中管正局級職務。秦宜智以正部級身份，擔任正局級崗位，無疑是又一次敲打警示。

在10年來的反腐風暴中，除了司法判刑、開除黨籍及公職等「重拳」，對違紀程度較輕的官員，還有降級、降職等處分。降級屬於紀律處分範圍，即個人級別的降低。譬如，去年末，原工信部部長肖亞慶連降6級，從正部級降為正科級。2014年，原江西省委常委兼秘書長趙智勇連降7級，從副部級降為普通科員。這種方式，被稱為「斷崖式降級」。

而降職的官員，一般保留個人的原有級別，繼續享有相應的生活待遇，但其職務降低，投閒置散。而且，降級往往是一次性直線下降，降職則可能多次階梯式進行。秦宜智就是最典型的例子。6年來，個人級別雖然一直保持正部，但職務從正部降職副部，再降為正局。

這種「階梯式降職」例子不少。原福建省委常委、福州市委書記楊岳，曾是全國最年輕的部級官員。2016年異地調任江蘇省委常委，改兼統戰部長，權力含金量下降；2021年換屆，直接退出省委常委班子，退居省政協副主席二線。原天津市委常委、組織部部長尹德明，先是調任全國總工會副主席，再降調中國紅十字會副會長。由於紅十字會是副部級的單位，尹擔任副會長實際已降為正局級崗位。一貶再貶，其崗位重要性如同「王小二過年」，一年不如一年。

北京近年出台《推進領導幹部能上能下規定》，打破了以往論資排輩、依序敍遷、只能上不能下等不成文慣例，為權力洗牌提供了法規依據。新貴飛速超擢，舊僚連續降職，都日益成為常態，官員選拔、處置的彈性空間更大。

而且，無論是「斷崖式降級」，還是「階梯式降職」，都並非平安着陸的終點，仍有可能被繼續深究。原雲南省委常委兼秘書長曹建方，2015年被斷崖式降級，從副省級連降4級至副處級，2019年因為查出新的問題被移送司法。原北京市副市長陳剛，先是2017年貶謫國務院南水北調辦公室副主任，2018年再降調中國科協書記處書記，階梯式降職後仍未能逃脫牢獄之災，2019年移送司法被判監15年。

所以，涉事官員一旦被打上標籤，投入另冊，聽憑擺布，但也只能唾面自乾，強顏歡笑，可謂「外容閒暇中心苦，似是而非誰得知」。何況，有曹建方、陳剛等人例子在先，頭上利劍始終高懸，震懾長在，惟有戰戰兢兢，自求多福。