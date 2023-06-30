正論：各行各業缺人手　外勞難解長遠憂

香港移民潮乍現，出生率下降，惡果終於浮現。僅在2018至2022年這4年間，本港勞動人口勁減20萬，而且跌勢不止，未來也不見起色。港府不得不祭出輸入外勞手段，早前宣布26個低技術工種共輸入2萬名外勞，再加上針對高端工種的搶人才計劃，香港就業市場可謂全面被外勞攻陷。

昨日立法會就輸入外勞提出辯論和修正案，議員七嘴八舌，雖認同輸入外勞是不得已之法，但認為政府未為釋放本地勞動力盡力，例如本港婦女就業比例不足一半，較新加坡超過六成為低；又如申請公屋及其他社會福利的入息上限過低，不少人為了符合申請資格，寧願打散工；更有議員批評，港府遇事只知向內地「伸大手板」等支援，完全不動腦筋自己解決問題，形同「長不大的孩子」。

姑勿論如何，本港勞動人口大跌，各行各業都鬧人手荒，單靠本地勞動力無法解決問題，輸入外勞並非洪水猛獸，而是必須為之。早前港府宣布擴大輸入外勞，推出建造業和運輸業輸入勞工計劃，配額上限合共2萬人，可謂應有之義。但必須指出，港府輸入外勞的對象以內地人為主，內地的職業培訓未必像香港那樣有系統，資歷認證亦未全面互通，單是運輸業，中港兩地駕車左右軚不同、交通規則有異，已不禁令人擔心，外勞是否能即時適應香港環境，更甚者，會否帶來安全隱患？

須知交通及建築安全牽涉人命，怎麼強調都不過分，但僱主為了急急找人填補空缺，甚至藉輸入外勞降低工資成本，會否提供足夠培訓實在成疑。本報早前報道，有中港司機僱主在港府宣布輸入外勞政策後，悄悄將招聘司機的薪金降低，被質疑壓價是為了製造請不到人的假象。港府所謂本地工人優先，僱主必須證明在某時限內無法聘請本地人才會獲批，顯然只是形式主義，本地工人的就業機會及待遇肯定會被降低。更不必說，針對高端人才擴大「人才清單」，連上層的建築師、土木結構工程師等都向外求，對本地大學畢業生勢必造成競爭，這會否加速年輕人「躺平」，令社會向上流更加困難，不能不令人疑問。

誠然，搶人才又好，輸入外勞也罷，對提升本港競爭力非常重要，港府推出更多便利措施，沒有人會反對，但同樣重要的是留人才。港府至今沒有任何針對遏止移民潮的優惠措施出台，部分權貴更擺出「好行夾唔送」的嘴臉落井下石，益發令部分香港人心淡。至於釋放婦女勞動力更是光說不練，僅託兒服務嚴重不足，已無法讓婦女騰出雙手外出謀生，遑論刺激疲軟無力的生育率。

香港有背靠祖國的優勢，有困難必會獲得國家支持，惟正如立法會議員所說，香港亦應學習自我解決問題，不應事事倚賴國家，添煩添憂。在輸入外勞的同時，如何留住及培育更多本地人才，徹底解決勞動人口結構缺陷，刺激生育率，俱值得港官認真思考。