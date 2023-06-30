不少人喜歡用引蛇出洞來解釋一些政治變動。引蛇是有預謀地布局，出洞因它隱藏不露。故此要用特別的方法讓它暴露自身，以便對付。

最著名的例子是毛澤東的用法，對付敵人，特別是隱藏在隊伍中的敵人，要有政治大動作，才可以誘使他們自動地從隱藏的地方和偽裝暴露出原來的敵對身份、態度與立場。

香港黑暴時期，動亂持久不處理。一說是中央政府引蛇出洞好全部清理。因此對黑暴行為，從佔中到攻佔立法會大樓、街頭暴動、襲擊途人警察、佔據機場，以至把大學轉變為黑暴基地、軍火庫、向政府全面挑戰，政府都是一步一步忍讓，說的是為了讓黑暴分子及其同道人完全暴露，好一網成擒。

可惜，捉拿的人，3年之後，大半還沒有審判，捉拿不到的暴徒與同道人，數目更大。引蛇出洞，蛇還是未完全出洞。出洞的不是察覺不到，緝拿不到，便是捉了還未及審判。其中一個結果是數以萬計的年輕人棄港移民或走難英國、台灣和美加。涉及黑暴者可逍遙自在外，全不負責。更大的結果是，佔中之時社會反叛者有限，也還有理性，只是犯法，不敢動亂，更不用說襲擊警察、火燒反對者。

從佔中到黑暴的性質轉變巨大，變化觸及廣大的年輕人和一般市民，參加者的情緒極端化，以及群眾聚集形成的暴民心理，都是在政府不全力抑制事變造就出來的，其中不少人事後悔改。但當時群情洶湧，政府不強加鎮壓，形成暴動有理，政府無力，群眾只要激烈甚至可推翻政府。本是星星之火，但政府縱容，變成燎原大火，幾乎成就顏色革命，風險極大。

事變中與事後對社會民心，特別是年輕一輩衝擊極大。即使國安法出面平亂，民心已亂，修補困難。奢言引蛇出洞，幾乎被蛇毒死，且結果是放虎歸山，更多的蛇藏在建制之內，伺機造反。若果這是政府的陰謀計略，便是最笨的搬起石頭砸自己的腳，害己害人。若是政府中人以此掩飾對黑暴的忽視和失控，則屬視民眾為愚昧無知可欺，其心可誅。

引蛇出洞，代價太大。這個策略不過是權術的擺弄，哪是兵法的王道？以此來解釋俄羅斯瓦格納兵變未成，以示普京的權術，卻不正視種種現實條件與情況，更顯示分析者的無知與狂妄，以至以為用中國章回小說的虛設情節便可洞悉一切。