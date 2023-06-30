受僱於俄羅斯政府的僱傭兵瓦格納集團兵變，擺出一副造反架勢的事件，在當代戰爭中絕無僅有。瓦格納集團領袖普里高津之所以膽大妄為，除了他的個人性情、野心、「草莽」出身，與俄羅斯總統普京非一般的交情，最主要的是「時勢造英雄」，瓦格納在巴赫木特戰役中一戰成名。功高震主的普里高津，類似大清雍正皇帝手下「包衣奴才」年羹堯大將軍，成了雍正口口聲聲的「大清恩人」，驕橫跋扈，不可一世。

在苦戰、戀戰、屍山纍纍、流血成河10個月後，巴赫木特終於被瓦格納拿下，所有瓦格納僱傭兵都獲得了一枚銀白色徽章，上面刻寫：2022年10月8日，瓦格納及蘇羅維金將軍出於拯救俄軍及俄羅斯榮譽的目的，發動了「巴赫木特絞肉機戰役」。頒授徽章前的4月3日晚上，普里高津站在巴赫木特市政廳大樓前方，舉起了一面俄羅斯國旗，之後巴赫木特在絞肉機的滾動中，慢慢到處插滿了俄羅斯國旗和瓦格納黑底色的軍旗，這時普里高津的威望如日中天。有了這個背景，本來就目中無人的普里高津便「創造」出了僱傭兵造反奪權的驚人之舉，然而曇花一現，僱傭兵可以打惡戰、打勝仗、打大仗，但不能成大事。

一個正常的現代國家，軍隊都是國家武裝力量、都是國家養兵，在前蘇聯沒有瓦格納這樣的僱傭兵。當年「蘇聯紅軍」乃蘇共領導的蘇維埃共和國的軍隊，是蘇聯的國家軍隊，由於「黨的領導」和國家軍隊，蘇聯紅軍是一支特別能打的軍隊，在二戰反法西斯戰爭中威震世界，更重要的因為它是「黨領導的國軍」就會絕對忠於黨、忠於國家、忠於人民。蘇聯解體，蘇共下台，蘇聯紅軍歸俄羅斯，然而在迷信西方制度改造下，俄羅斯要建立組成甚麼樣的國家軍隊上出現迷失，在各種複雜因素作用下組建了「為錢賣命」的僱傭兵。僱傭兵雖能打仗，但政治上危險，軍事上難指揮，普京是蘇共出身，應該深知箇中弊端。