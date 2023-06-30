南韓總統尹錫悅全面倒向美國，中韓關係亮起紅燈。韓方指出，在境內部署的美國薩德系統已通過環評，意味為全面和常態化部署薩德鋪平道路。數年前薩德風波令中韓關係陷入谷底，中國祭出「限韓令」重創當地娛樂產業，今回卻未見中國有過大反應，為甚麼？

最大原因，當然是今時不同往日，中國比當年更加強大。單是高超音速導彈問世，足令美國所有防禦系統「形同虛設」，加上東風17、鷹擊21等高超音速彈道導彈，幾乎無法攔截，中國國防如虎添翼，對薩德自然沒有這麼大反應。不過，反應不大不等於中國會默許，反制措施必然陸續出台。

想當年的「限韓令」，直接造成南韓四大娛樂公司總市值縮水逾3億美元，至少30部影視劇、20多個韓流明星受影響，樂天集團更黯然退出中國市場。尹錫悅或許自恃韓流衝出世界，在荷里活也能佔一席位，中國市場已不如當年那般受到重視；而且南韓近年錄得對華貿易逆差，對美國則首次錄得超過出口中國的規模，均加深其反華底氣。

問題是，反華或收一時民望提振之效，但長遠來說，肯定只有自討苦吃。首先，中國是全球最大市場，即使南韓對美出口大增，亦不代表能夠彌補對華貿易大減的損失，三星這個當地最大半導體製造商，今年首季盈利暴跌九成，已是明證。此外，南韓軍事實力跟中國完全不在同一檔次，鄰近的北韓、俄羅斯全部跟中國交好，若爆發軍事衝突，遠親不如近鄰，南韓可以靠老美庇蔭乎？再講，韓日向來是世仇，尹錫悅為討好美爹，竟然對日本「一笑泯恩仇」，但南韓人是否都作如是觀？單是日本排放核污水，已令南韓人非常牴觸，因為親美而強要親日，必然激起反效果。