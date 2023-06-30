根據美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），美英兩國將協助澳洲建立核潛艇艦隊，但美國海軍作戰部長吉爾代表示，美方目前無法確定需時多久才可向澳洲交付核潛艇。老美把「中國威脅」吹得繪影繪聲，到頭來卻是「婆婆，畀啲首飾我，等我幫你全家祈福吖」，澳洲做了冤大頭又能怪誰？

根據協議，澳洲目標於2050年代中期擁有8艘攻擊核潛艇，預計總開支高達約1.9萬億港元。2021年5月，報道指澳洲未來10年的國防預算約1.64萬億港元，AUKUS同年9月宣布成立，但銀碼比國防預算高出一截，而且年期太長容易生變。項目第一部分是2030年代初期，澳洲向美國採購3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，有需要時增加至5艘；第二部分是澳英兩國研製AUKUS級攻擊核潛艇。美方現在為將會延遲交貨作先行鋪墊，替買家進行期望管理，「閣下能等便等吧」的意思已是相當明顯。

不僅澳洲訂單隨時嚴重滯後，美國對台軍售亦出現同類情況。美國目前有價值190億美元的對台軍售訂單積壓延誤，引起包括共和黨籍參議員蘇利文關注，甚至在參議院外委會提出法案，要求美國防長確保台灣透過對外軍售流程購買的防衞武器與服務，能較其他國家更早獲得。老美終日吹奏台灣面臨來自大陸的即時性威脅，對台軍售交付卻好整以暇，拖到2020年代末才能交貨，這怎麼圓謊啊？何況正如蘇利文批評：「這些軍備不是送的而是買的。」山姆大叔錢按時收，貨卻不依期交，是否可惡？

然而，苦主們別試圖跟老美講道理了，美國目前滿足自身攻擊核潛艇需求的生產能力也很有限，袋袋平安的老美說不定會回敬閣下一個熱賣廣告中的對白：「堂食同外賣唔同㗎嘛，你嚟煮吖。」