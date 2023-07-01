產評：疫情已過又如何　經濟不興續蹉跎

香港經濟走出疫情已半年，但經濟復甦步伐未盡人意。旅遊及消費市道不似疫前，股市和樓市景氣更每況愈下。一個靠四方財源匯聚的國際都會，如今錢財和人才都四散，從股市低迷的表現，預示未來6至9個月經濟景氣難以樂觀。最怕是今年經濟復甦夢碎，明年在歐美經濟衰退及多地選舉政局動盪下，日子更難捱。說好的「香港回來了」何時才能兌現，讓經濟重新騰飛？

回歸祖國四分之一個世紀，過去幾年香港的變化尤深。先是中美開打貿易戰、繼而是香港社會動盪、3年新冠肺炎疫情爆發、緊接是俄烏戰爭，都是歷史性的國際事件，也令這個國際都會變得不一樣，尤其是香港面對着前所未有的國際地緣政治風險，可涉及國家安全問題，不容香港特區主導，得緊跟國策行事。香港在疫情期間的處理手法，完全配合內地「清零」防疫政策，代價是一段時間內經貿活動與國際脫節，致使在疫後復甦賽明顯滯後。

本來可幸的是今年以來經濟復常，奈何疫情期間不少人才及錢財都捨港而去，難望在短時間內回歸。更甚的是，過去一季內地經濟復甦增速持續放慢，人民幣匯價持續承受貶值壓力，這使得兩地經濟疫後復甦的預期由高峰滑落，也令以中國資產為主的港股估值不振，資金離場甚至流出香港，致令港股表現跑輸全球主要股市，流動性不足的問題愈見突出，新股市場吸引力大減，昔日蓬勃發展的香港資本市場，便落得當前「水盡鵝飛」的局面。

也許，香港經歷了這幾年的巨變，要期望能重返2019年前的景氣水平是不切實際，畢竟內、外情況已不一樣。歐美資金減少在香港市場的參與度，中國作為全球第二大經濟體，就成為香港經濟最強的後盾。近年中港市場的金融連接得到強化，香港也因應國策積極建立與中東等其他非美經濟體的經貿連繫，如今市場只有寄望內地經濟能止住轉弱的趨勢，兩地資本市場協作能盡快體現成效。

到底中港金融何時能全面發揮互聯互通之效，大家都沒有水晶球。不過，有一點得認清，乃環顧全球，歐美經濟衰退風險尚未完全解脫，通脹與利率「雙高」的狀況好大機會將維持一段較長時間，而日本寬鬆貨幣政策逆轉的時點亦在倒數。論中港市場的增長潛力與估值吸引力，並非缺乏吸引資金回流的誘因，大前提是兩地得妥善梳理內部風險，並堅持深耕市場改革開放，提升經濟質量，則不愁「利」字當頭的外資不再進來。

上半年未盡人意，展望下半年，如何能對抗外部經濟逆流，穩定景氣與市場信心，就成了港府重要任務。延續各項扶助企業的抗逆補助之餘，推出第二批消費券，算是聊勝於無。更重要的，金融與地產是香港經濟兩大基石，兩者也高度關連，實不容出亂子。除了設法當好人民幣業務樞紐外，當局應盡快正視樓市不穩的問題，讓過時的樓市「辣招」退場，以盤活資產流動性，有力促增長、穩信心。否則中國資產壓力未消，港元資產又高台跳水，非但經濟復甦難以維持，更有疫後再度探底之虞！