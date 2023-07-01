功夫茶：暑熱指引唔實際　勞資雙方要諗計

天時暑熱，想話落街食個午餐，隨時變身成吉思汗打仔，大汗揼細汗！就連落街食個飯都搞到咁，一班要喺戶外工作嘅打工仔有幾辛苦，可想而知。雖則話為咗搵兩餐，打工仔再辛苦都會啞忍，之不過喺烈日下長時間體力勞動，一個唔覺意真係好易中暑，隨時連命都冇。何況呢啲打工仔嘅工作好多時都直接影響民生，例如清潔工負責維護街道整潔、地盤工建設本港，佢哋對社會真係貢獻良多！

貢獻良多卻要飽受煎熬，點講都講唔過去啦！於是喺千呼萬喚之下，當局終於整咗個「暑熱指引」出嚟，用於提醒僱主同埋僱員喺暑熱警告生效期間，要適當停工休息，以防中暑。聽落去，政府都好似做咗啲嘢；殊不知實行一段時間後，大家就發現整呢個「暑熱指引」出嚟，不單止冇用，隨時衰過以前！首先，呢啲只係指引，冇法律效力，即係唔遵從都唔會有刑責；雖則有官員事後補鑊，話會派員巡查，如果發現僱主「知而不做」，唔排除引用《職安健條例》提出檢控喎。之但係香港咁多人需要戶外工作，當局巡得幾多呢？諗一諗都知又係一隻「冇牙虎」！

縱然係「冇牙虎」，但有良心嘅僱主都係佔大多數，何況當局都整咗個指引出嚟，咁咪跟囉。殊不知，愈忠直，愈容易畀港府玩殘！例如喺上月初，就曾經發生過5小時內暑熱警告「三上三落」嘅情況，其中兩次警告更只係相隔10分鐘；如果跟足，一班工友可能揼兩口釘就要搵地方休息吓，未休息夠又要出去繼續揼吓釘，揼多兩吓又話要休息，隨時行嘅時間仲多過休息同做嘢。家陣拍《三國演義》「單騎救主」咩，使唔使要啲工友「七進七出」咁辛苦，仲唔係玩殘人？

無可否認，暑熱指引嘅原意係好，只係畀咗班「堅離地」又不食人間煙火嘅官員去設計，先搞到咁！呢嗱！業界都頂唔順，建造業分包商聯會會長伍新華尋日就喺大氣電波上明言，業界需要較清晰嘅準則，目前商會正諮詢各分判商、工會同埋當局意見，初步認為喺酷熱天氣之下，工友可定時休息，中午最熱嘅時候，可以延長午飯時間等。至於工會方面，都認同要有更清晰嘅準則，不過就話商會嘅建議唔係新措施，幫助未必大，認為應容許按實際工作同埋身體情況要求休息！

畢竟立場唔同，勞資雙方意見不一，係再正常不過嘅事；難得見到勞資雙方意見統一，都係認為當局制訂嗰個「暑熱指引」不切實際；既然搵到一致嘅睇法，抱住「求同存異」嘅心態坐低傾一傾，相信唔難化解分歧吖！講開又講，港府每次提出嘅新政都令人難受，往往都要民間自救，港府幾時先肯「接地氣」，做到施政真正以民為本呢？