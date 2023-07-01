娛圈單打：一個巴掌拍唔響　老公闖禍老婆獎

吃瓜的群眾有福了！台灣娛樂圈「#MeToo瘋潮」高潮迭起，完全不給吃瓜群眾喘息空間。一直以愛妻號形象示眾的黑人陳建州，接連被女星指控性騷擾，淫狼行徑明目張膽，非常粗暴，令人嘩然！

首先是前黑澀會成員周宜霈（大牙），大爆同黑人出差香港錄影節目期間，遭黑人強闖入酒店房熊抱欲霸王硬上弓，更直指「妳范范姐就很不愛這種事」，間接踢爆老婆性冷感；接着又到第二位受害人「微風女神」郭源元出面指控，被黑人半哄半欺騙帶返家中推落大床胡來，直到郭源元爆喊才收手。

當然，最好睇還是老婆范瑋琪（范范）的反應。她聯同老公向大牙發律師信，要求大牙賠償1,000萬元新台幣，以及公開道歉彌補名譽損失，態度強硬。但面對第二位受害人，已不敢這麼氣燄囂張，只表示兩公婆不會再為「莫須有」的事作出回應。

可能有見輿論並不賣帳，范范再發聲明挺夫，強調老公滴酒不沾，家中亦無郭源元口中的「第二張床」，揚言「身正不怕影子斜，我愛我的丈夫，會用全力守護我的家庭」。

即係咁，性騷擾指控「死無對證」，黑人鐵了心否認，吹佢唔脹。但有冇做過，他心裏清楚，為何接連有女星指控他而不是別人？萬一有第三、第四個受害者挺身而出，屆時只會死得更難看。至於范范被指盲撐老公，一點不出奇，一來女人重情，為了家庭，往往死忍；二來人要面樹要皮，堂堂大明星，面子不容有失。

不過，貓改不了偷腥，一個巴掌亦拍不響。有時候老公之所以這麼放肆，也多得老婆縱容。