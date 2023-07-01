烏克蘭戰爭在瓦格納未成的兵變後，似乎誰也不知會怎樣演變。

普京與美國都估計不到瓦格納的事變，因而此中真正的因由和可能的轉變也難以預料。在俄羅斯，兵變雖未成功，卻反映體制問題，怎樣追究責任，填補漏洞，便是普京當前急務。俄國必然在組織與人事方面有所變動，但牽一髮動全身，普京是徹底整頓抑或為免影響戰爭安排，有所顧忌呢？這裏存在着一大變數。

美國缺乏情報，沒法利用時機，因此要檢討它在俄的情報工作，亦要應對普京採取的變動。要把形勢和發展趨勢弄清楚，不可能一時三刻便可以。今次出乎美國及北約預期以外，它們對俄羅斯事態變化掌握的信心便大打折扣，反應的對策不易倉卒決定。

俄羅斯要調整，美國亦要觀望作調整，即使戰事繼續，不可能有大動作。烏克蘭的反攻，相信會停下來，等待美國重新部署。這一短暫的休止，一是可能會為新的大動作做準備，但大規模的軍事調動需幾個星期；二是這個戰爭中的空檔，正好讓雙方陣營中尋求停戰談判的勢力大舉活動。在美國，歐盟中的德法兩國可能便加強活動，爭取歐盟內的支持。借俄羅斯變動顯示出來的弱勢，要求和談，脅迫美國、北約與烏克蘭政權。另一邊廂，中國、土耳其乃至非洲國家亦可趁機游說普京，尋找先停戰再和談的機會。

在烏克蘭戰場上，美國北約要動員北約軍隊喬裝參戰，卻無進展，反映出除非公開參戰，奪取制空權，否則的話，美國北約沒法打敗俄軍，連俄佔地亦恢復無望。看來戰事只朝韓戰模式演變。俄羅斯在戰場上是守勢，面對北約提供的導彈、火炮、無人機和電子戰的優勢，俄軍也難以反攻，只能靠核阻嚇來防止被美國北約的空軍優勢壓倒。

瓦格納早前的後撤，表明俄軍沒有擴大佔領區的決心和能力。戰略是以守來逼和談。現時瓦格納事變，表露俄軍內部的問題，更不可能在戰場上有進取行動。堅守佔領區，用鬥耗來逼美國和談，便是唯一的選項。除此之外，便是整頓與建設後方，包括打大外交活動。但瓦格納事變會大大打擊俄羅斯在非洲的發展，也使其他國家對俄的信心受損。或許當前的空檔，會讓美俄雙方重新評估形勢，讓第三方可以進行斡旋。由烏克蘭的大反攻轉入韓戰模式，將會是最佳結果。