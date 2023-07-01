美國國務卿布林肯日前在一個智庫活動中大談中美關係，滿滿都是「善意」，除了強調後冷戰時代已經結束，否認兩國正在脫鈎，並重申圍堵、打壓、遏制中國並不符合美方利益。你信嗎？美國政客慣於撒謊和欺騙，說一套做一套，誰信誰天真。很簡單，他們既然知道圍堵、打壓、遏制中國並不符合美方利益，為何還要這樣做？這不是自打嘴巴嗎？

說穿了，美國不是不想與中國脫鈎，而是實力不允許，更不是不想遏制中國，而是力不從心。表面上美國仍是世界最大經濟體，實際上其GDP充滿水分，按購買力平價計算中國早已後來居上。有人也許會說購買力平價沒有意義，那不妨看看這些數字：2021年中國鋼鐵產量逾10億噸，美國不到9,000萬噸；2021年中國發電量8萬多億度，美國只有一半左右；2022年中國生產汽車逾2,700萬輛，美國還不到一半。見微知著，從這些數字就可以大致了解兩國真正的經濟實力。

就拿半導體產業來說，美國千方百計對華封鎖，甚至威逼其他國家限制晶片輸華，其實美國僅生產全球約一成半導體，不但封鎖不了中國，反而促使中國加快自主研發。至於現代科技不可或缺的關鍵礦產，美國所佔比例更是微不足道，全球八成以上關鍵礦產都由中國加工，美國甚至不生產電動車所需的鎳或石墨。在這種情況下，美國如何圍堵和遏制中國？

即使在軍事領域，美國的優勢也所餘無幾。澳洲智庫早前發表報告指出，在當今23項軍事技術領域，中國領先19項，美國僅領先4項，在某些領域，美國及其盟友或難以趕上。姑勿論這份報告是否靠譜，也許是捧殺，也許是炒作「中國威脅論」，但可以肯定的是，這些年中國軍事技術突飛猛進，某些領域確實已後來居上。早前美軍航母在南海被解放軍戰略轟炸機逼退，美方沒有像過去那樣公開指摘中方「不專業」，而是選擇沉默，大概就是因為露怯，因為丟臉。

畢竟形勢比人強，老美知道憑自己實力已無法遏制中國，只好不斷強調無意脫鈎，要求溝通對話。但又心不甘情不願，於是一邊釋放「善意」，一邊搞小動作，弄得好像精神分裂似的。近日又有一批美國議員竄訪台灣，美台正式簽署採購陸上機動布雷系統，這就是美方的小動作，他們大概也只剩下台灣牌可以打了。