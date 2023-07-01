今年初因為「間諜氣球事件」，中美關係陷入低潮，華府甚至出動導彈擊落氣球，演了一場舉世矚目的鬧劇。如今事過境遷，拖延多時的調查結果終於出爐，美國國防部承認有關氣球在擊落前並未收集任何數據，亦沒有數據發送給中國；但仍不忘透過美媒放風，死撐該氣球使用了美國技術協助收集情報，並非如中方所言只收集天氣數據云云。

何謂跌落地揦番拃沙，這就是了。氣球既無收集數據，更無傳送數據，美國卻勞師動眾演了一場世紀鬧劇，難道不用向中國正式道歉？須知道，該氣球被擊落前已橫跨半個美國，若真是用於竊密，早就將機密竊光光，美國豈會死死氣得出如此調查結果？由此可見，中國一直強調氣球並非間諜用途，是千真萬確的大實話。

難為拜登早前還就此口出狂言侮辱國家主席習近平，明顯就是為了國務卿布林肯訪華被訓話擺姿態，挽回所餘無幾的面子。誠然，美國近百年來橫行霸道，無往而不利，偏偏對「不吃這一套」的中國無從入手，面子真不知往哪裏擱。硬的如貿易戰、晶片戰、科技戰、制裁戰層出不窮，中國不僅沒有屈服，經濟科技軍事還不斷騰飛；軟的如動用各種手段，例如讓中國加入世貿欲改變中國體制，始終無法如願；近期求見中國求了近半年才獲接見，但連設立軍事通話熱線也無功而還。可以說，老美同別國打交道，從來沒有如此失敗過。

顯而易見，美國陷於進退失據的狀態。一方面，霸主地位受到中國挑戰，令美國前所未有的不安，不加緊圍堵無法自保；另一方面，中美經濟早就融合，你中有我，我中有你，根本無法脫鈎，何況美國經濟不振，新一輪美債亦必須游說中國購買，一味死剩把口，只會顯得更可笑。