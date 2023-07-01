中美兩國政府經常互相批評，互指對方的言論不可信，但究竟誰才是撒謊者，誰才是真不可信，事實便是最好的裁判者。今年1至2月期間，中國一艘民用的氣象飛艇，意外飛進美國領空，由北至南，穿越了半個美利堅大陸。

事件最初還不是由美國軍方發現，而是民眾見到有大型氣球隨處飄浮，心生疑惑，向當局報告，政府才恍然大悟。華盛頓一時亂了方寸，便「惡人先告狀」，堅稱中方的氣象飛艇是間諜氣球，進而大張旗鼓，在全世界面前動用F22隱形戰機，將該「氣球」擊落。

目前美國最流行、生產規模最大的戰鬥機種，是F35隱形戰機，但五角大樓就連這款空中殺手也信不過，特意請出更強的F22戰機執行任務。外人不知就裏，說不定會以為小說《哈利波特》中的大壞蛋佛地魔，就是坐在「氣球」之上。

當日美國煞有介事地演一齣「大龍鳳」，如今事隔約5個月，終於要低頭認栽。近日美國國防部公開承認，進入國境的所謂「間諜氣球」，擊落後經詳細檢查，發現內裏的設備並無收集美國情報。事實證明，從頭到尾都在講真話的，是中國而不是美國政府。

華府想必也自覺理虧和心虛，拖了接近半年，待至美國國務卿布林肯結束訪華行程，才敢將「間諜氣球」的事件公開。假如事件真相更早曝光，布林肯面見中國領導人時，他的一張老臉真不知該往哪兒擱。此君來華時，大抵早已知道真相，礙於顏面，他便講得吞吞吐吐。當時布林肯說：「氣球事件應該告一段落了。」所謂理直者才能氣壯，美方理虧，故他們的國務卿在華，也就只能如此含糊其詞了。