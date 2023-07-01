英國政府被上訴庭裁定，把部分非法移民轉移到盧旺達的做法屬違法。辛偉誠政府不去檢討「日已落」極不道德的政策，而是表明會上訴到最高法院。這種時刻要將難民趕快甩開的政府，還竟敢以人權報告對別國指指點點，極具自嘲式幽默。

內政大臣柏斐文在上訴庭有了裁決後，揚言倫敦會不惜一切代價阻止非法移民船隻赴英，將會繼續上訴。然而，阻止偷渡船隻入境與就着不道德的難民政策纏訟下去，雖然有前者的發生才引出官司的後話，但政客這樣說話則難免有騙取民間支持不人道措施的算計。柏斐文更訴諸部分非法移民濫用政治庇護制度，對社區、納稅人及遵守規則人士不公平，又反指虛假的人道主義鼓勵大規模經濟移民流入歐洲，令蛇頭賺取可觀收入。為了裝作理直氣壯，英國人已撕破了臉。

先不說赴英難民當中，不少也是多得英國當年緊跟美國意思，積極配合發動戰爭，才導致家園被毀，不得不離鄉背井的阿富汗或敍利亞人士。倫敦政府做過的好事不自行料理，反而一腳伸走。辛偉誠及前首相約翰遜甚至睜眼說瞎話，形容1994年才發生過滅絕大屠殺的盧旺達為「安全的國家」、「充滿活力的國家」。除了英國人自己，誰還有資格配得上「虛假的人道主義」此一牌頭？應該會是美國吧。

美國聯邦最高法院日前裁定大學平權招生計劃違憲，須停止考慮種族因素，總統拜登竟直斥最高法院已變成無賴，認為大學招生考慮種族因素，包括弱勢種族，能讓校園種族多元化，而這正是美國強大的原因之一。惟正如首席大法官羅伯茨指，收生須依據學生個人經歷來考量而非其種族。美國為裝出人人平等的假象，在收生上本末倒置，好替平日打壓亞裔贖贖罪。英美兩國誰更虛偽？打和！