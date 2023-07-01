日本啟動福島核污水的排海測試，觸發周邊國家地區抗議浪潮。唯獨台灣政府輕描淡寫，只說會增加抽驗水產品，以及要求日方持續提供資訊云云，完全不當一回事。

按道理，核污水攸關後代子孫，任何負責任的政府對日本將核污水入海都不會掉以輕心。尤其是眼下台灣總統大選漸趨白熱化，候選人要得到選民支持，更要時刻把台灣整體利益掛在嘴邊。可近年民進黨政府一心「擁抱」日本對抗大陸，對日本今次的霸道行為只是保持緘默。

表面上，台灣的抱腿日本策略得到一定回報，如日本在俄烏戰爭後頻頻鼓吹「台海危機」，成功說服歐美多國聯手「以台制華」。但如果大家還記得，前幾年日本對台灣漁民極不友善，硬把沖之鳥礁附近海域劃為日本管制區，後來在南海問題上又與菲律賓聯手要把台灣管轄的太平島降格成礁。說白了，日本跟台灣所謂的友好只是為了本身利益，其實只是將台灣當作一顆制衡中國大陸的籌碼。

當然，民進黨甘願充當外國棋子並不惜犧牲台灣民眾利益也不是第一次。早在2021年，蔡英文政府不顧民意反對，堅持開放美問題豬牛進口，搖尾巴討好美國，同樣是以毒害島內民眾健康為代價。

曾讀過中國語文及文化科的人，一定對殷海光所寫的《人生的意義》不陌生。殷氏將人生分成4層，認為人類與一般生物不同，更會講求生物文化層。但他也同意人必須先要能生存即滿足物理層，才能去談理想。同樣道理，任何政府也應先考慮民眾生命健康，才追求所謂的理念。如今民進黨反中凌駕一切，一邊高喊愛台、保台，一邊卻連老百姓的健康也不顧，最終受苦的只是台灣人。