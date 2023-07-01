美國近期對中國的兩手策略，讓很多人大惑不解，因美國一方面積極尋求與中國接觸對話，另一方面卻加大對中國制裁打擊圍堵的力度，讓人納悶美國的真實目的為何？

例如財政部長耶倫，數月來就不斷表達訪問北京的渴望：「有一批新的領導人，我們需要互相了解。」 她表示：「前往中國是為了重建聯繫。」而眾所周知，她之所以如此積極，是因為美國財政問題陷入困境，希望中國能夠大舉購買美債，協助美國渡過眼前的難關。

但剛剛與習近平會面過的布林肯，態度卻截然不同，他雖然說：「中國不會消失，我們也不會消失。」卻也坦言：「雙方存在分歧不是秘密。美方將一如既往捍衞美國利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話。」與此同時，美國仍舊繼續在高科技半導體產業升高制裁，還毫不諱言要透過「四方安全對話」聯印制中，在實質上對中國進行包圍。

這種看似相互矛盾的做法，並不代表拜登政府內部出現分歧，從耶倫坦承兩國有分歧，不斷強調堅持美國國家利益，就知道耶倫和布林肯本質上仍舊是一體的，他們深知美中對抗競爭的態勢不會改變，並堅信美國終將取得優勢，只不過美國眼前需要中國協助解決一些問題罷了。

在美國人的心態中，他們還是遠強於中國的世界霸主，只是現在遇到一點小亂流，要向中國調點頭寸而已。所以儘管美國明擺着就是要向中國討飯，當發現中國沒有鞠躬哈腰陪笑臉，欣然掏腰包買單時，卻感到大惑不解：「我還不夠給你面子嗎？」美國的這副嘴臉不僅拿來對付中國，還對上幾乎所有國家，這就是美國外交屢屢碰壁的重要原因。