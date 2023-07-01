歷史正在考驗俄羅斯總統普京嘅執行能力。瓦格納僱傭兵叛變雖然曇花一現，之不過餘波未了！俄羅斯特別軍事行動總指揮，有「末日將軍」之稱嘅蘇洛維金傳出被捕消息，佢被指喺事件中支持瓦格納集團領袖普里高津。有指佢正囚於莫斯科嘅拘留設施，更有當地記者指蘇洛維金上周六起與家人斷絕聯絡。

局勢紛亂，消息難免滿天飛！呢，俄軍總參謀長格拉西莫夫，自兵變後也未公開露面，而國防部長紹伊古則數度公開露面，反映前者權力或已旁落而後者地位尚穩；至於曾任普京保鏢嘅聯邦近衞軍總司令佐洛托夫，因於兵變期間呼籲「誓死保衞莫斯科」而獲嘉獎；普京周二宣布佢將於對烏克蘭行動中擔任更大角色。

普京清算兵變，自當明白「賞足榮而罰可畏」。強人治國嘅執行能力，今趟備受矚目和考驗，一有偏差，必留尾巴。歐美國家首腦亦紛紛發表言論，像老到經常「口誤」嘅美國總統拜登，日前一再錯把烏克蘭說成伊拉克；接受美媒訪問時，被問到普京嘅實力是否會遭削弱，佢答「肯定」，並乘機踩多兩腳，指普京很明顯正輸掉戰爭，喺全球受到蔑視。德國總理紹爾茨亦指兵變削弱咗普京，叛變反映獨裁權力結構出現裂痕，普京並不像他所宣稱般處於穩固地位。之不過，紹爾茨就「留一線」，指俄羅斯仍係強大嘅國家，須對危險情況保持警惕。

美媒分析，普京過去3年甚少公開露面，尤其疫情期間幾乎與外界隔絕，惟現時面臨執政最大挑戰，兵變以來已多次露面，要讓自己重回鎂光燈下，展現國家及軍隊喺佢領導下仍然團結。普京能否做到「青春無悔、中年無怨、老年無憾」，這要視乎他處理兵變嘅執行能力，是否持平公正，賞罰分明！