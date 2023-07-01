上月中，香港又發生一宗「以老護老」、「以殘護殘」的悲劇，可惜沒有引起社會多大關注。跑馬地某大廈單位因為傳出惡臭，揭發一名71歲男子倒斃單位之內，其75歲行動不便、有長期病患的胞姊則躺在遍布排泄物的床上，奄奄一息。

原來這對姊弟一直相依為命，長期臥床的家姐由年邁的弟弟照顧，不料弟弟滑倒洗手間內，自此一跌不起，家姐呼救無果又無人餵食，伴屍一周，只能在床上排泄，聞者心酸。

可惜當日港府公布連串大政策，包括破天荒輸入兩萬名外勞，擠佔所有新聞版面和時段，以致這宗「以老護老」、「以殘護殘」的悲劇，在觀眾眼前一閃即逝，沒有引起多大關注，就連社會福利署「高度關注」的例牌說詞也換不到半句。

上述個案有社工跟進，每周家訪一次，當日因為登門造訪無人應門，社工遂通知保安，最終揭發事件。若說政府完全沒有投放資源在這對可憐的姊弟身上，似乎並不公平，但無可否認，資源並不足夠也不到位。政府對這類需要全天候照顧的老人，以及對照護者的支援遠遠不足，絕對是不爭的事實，以致即使有社工跟進，一樣無法阻止悲劇上演。

更不必說，今年5月短短一個月內，發生最少兩宗「以老護殘」倫常慘案。包括美孚一對長期患病父女，女兒更因病一腳截肢，卻要互相照顧，雙雙倒斃屋內；不久後又有屯門年老父親，欲以膠袋笠頭殺死患有腦病的中年女兒不果，上吊自殺身亡。至於數年前，年老丈夫不堪獨力照顧全癱妻子的壓力，又不欲妻子繼續受病魔折磨，以枕頭焗殺妻子，震驚全城。

香港是富裕社會，港府庫房富得漏油，偏偏這類照護壓力爆煲、傷殘老人自生自滅的慘劇輪番發生，不啻是極大諷刺。究其原因，港府不願在安老方面投放資源，院舍一位難求；對照護者的津貼更是斤斤計較，申請限制多多。

說到底，最有效的支援無非是提供更多院舍床位。問題是，興建安老院舍並非港府優先政策，資助院舍數量完全追不上需求，一般資助老人院宿位動輒輪候5、6年甚至更久，提供高度照料的特別院舍宿位更是稀缺。再加上年老一輩教育程度不高，接收資訊渠道非常有限，遇事不懂求助，結果只能鑽入牛角尖。

一個健全的社會，重視發展之餘，同樣需要關顧弱勢階層需要，特別是香港人口老化，將來的社會問題只會有增無減。無奈投放安老資源不可能見到經濟回報，港府嫌殘惡老，視之為沉重負擔，美其名曰「居家安老」，實際上不屑一顧，一味甩鍋。

當港府發展「明日大嶼」倒錢落海也無所謂，當港府效婦人之仁供養假難民甘之如飴，貧病交煎的長者和殘疾人士卻被晾在一旁，可悲可嘆。人人都會變老，都有機會生病，難道除了自求多福，已是別無他法？