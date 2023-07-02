娛圈單打：又一幸福賓周 開工財色兼收

港男前冠軍高鈞賢出名高大靚仔，近日拍攝新劇又有所獲，傳出同劇中拍檔、港姐前冠軍馮盈盈撻着。二人被目擊趁空檔蜜遊深圳超市，細聲講大聲笑，似乎有啲嘢。不過新聞曝光後，這對冠軍級男女異口同聲否認拍拖。

好啦，型男索女、男歡女愛都好正常，難得兩位洗盡鉛華專心事業，可謂合襯之至。之所以咁講，乃係二人過去都是緋聞比事業更精彩，近日卻一反常態「洗心革面」。男方向外闖後回巢無綫，在《白色強人II》演技大躍進；女方則一面拍劇一面讀書，同之前巴巴渣渣聲大大、穿梭於富豪船P不可同日而語。會唔會玩緊地下情，不妨放長雙眼觀察。

話時話，高鈞賢溝女戰績確係彪炳，而且所有緋聞女友都是選美出身的靚女。隨便一數，已有陳法拉、苟芸慧、徐子珊、葉翠翠等。如果話，另一港男羅天宇係娛樂圈天字第一號「幸福賓周」，則高鈞賢肯定排到老二。

講番呢對新鮮出爐的緋聞男女，都算門當戶對。外形唔使講，就講學歷。盈盈係高學歷港姐之一，本身在港大食物及營養學系畢業，去年通過特許金融分析師CFA Level 1考試，目前正修讀營養學碩士課程。高鈞賢亦唔失禮，在加拿大排名第一的約克大學工商管理系畢業，鋼琴造詣達到演奏級，才子一名。

更巧合的是，二人在娛樂圈的際遇都是載浮載沉。高鈞賢空有靚仔外表，但一直沒有機會受到力捧；盈盈本來萬千寵愛在一身，卻恃寵生驕被掟入雪櫃，現在才解凍。負負得正，話唔埋今次合作能一吐烏氣，雙雙取得好成績。