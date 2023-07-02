這些年，中美多有軍事摩擦和可能發生軍事衝突，唯一的原因，就是美國從大洋彼岸跑到中國周邊和領海領空「抵近」挑釁，干預中國內政，進行軍事威脅。當美國的這種挑釁和威脅理所應當地受到中國的反制、反擊，美國就惡人先告狀，反誣中國製造風險，妨礙了美國的「自由」和「利益」。美國一方面調兵遣將，加大威脅，一方面又裝模作樣的要搞甚麼「護欄」，恢復軍事溝通機制「管控風險」。

其實，只要美國放棄打壓、圍堵、遏制中國的政策，莫挑釁和威脅中國，就甚麼「風險」都不會有，毋須「護欄」，毋須「管控」。

然而，美國狗改不了吃屎，霸權本性難移，對中國敵意不變；它是絕不可能放棄打壓中國的，絕不會停息對華挑釁和威脅的。過去、現在和將來的溝通、交流、對話、磋商，甚至造成某種「共識」、「協議」都是權宜之計，都是美國在碰壁後不得不暫時作出的「策略調整」。一旦「難關渡過」、「時機又來」，美國就會故技重施，再來過。

當下的形勢是，拜登政府內外交困。他上台以來，對華發起全方位挑釁和「極限施壓」，在中國不動如山、精準反擊面前，已成強弩之末。美國要想玩得更大，和中國決戰，拜登政府一是沒有這個力量，二是沒有這個膽量。他可採取的策略不多，只能選擇收縮戰線，緩和關係，先解決火燒眉毛、陷入泥沼的俄烏（美）之戰和內部經濟社會問題；先從中國那邊再獲得些「合作雙贏」的經貿好處，再尋時機反撲。

要知道，山姆大叔和中國好好壞壞打了這麼多年交道，他們似乎已「總結」出了一個經驗：和中國交手，美國多是主動，想打就打；打不贏了要講和，中國不會拒絕。這就讓美國每次都能放心大膽主動挑戰，不必顧忌打不過時想「和」和不了，自己要付甚麼代價。對此，北京今後要打破，要讓美國想講和沒那麼容易，中國要拿回主動權！