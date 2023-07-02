美國圍堵中國已成其政策主軸，不可能改變，可惜在拉攏歐洲盟友方面愈來愈力不從心。歐盟領袖峰會剛在比利時結束，有外媒引述消息指，是次峰會確定歐盟將有不同於美國的對華政策，希望緩和跟中國的關係，加強經貿合作。

可以看到，中國總理李強最近接連走訪德法兩國，跟兩國領導人言談甚歡，亦商談了不少合作協議。至於日前在天津舉行的夏季達沃斯論壇，李強致詞時更強調經濟全球化已使得中國與世界融為一體，中國對其他國家來說並非風險而是機遇，暗批美國帶頭搞出來的「去風險論」。

從德法先後接下大量空中巴士訂單，美國波音則「食白果」；到美歐大量巨企老闆紛紛組團訪華尋求商機，包括特斯拉CEO馬斯克以及微軟創辦人蓋茨均獲得中國極高規格接待，均反映全球經濟不僅不可能和中國脫鈎，反而要繼續加深合作、增加投資，證明華府所謂「去風險化」根本沒有市場。由商及政，愈來愈多歐洲大國反思，緊隨美國盲目反華，究竟得到甚麼好處。

大部分歐洲國家都沒有美國那樣的稱霸野心，他們只想安穩生活過好日子，中國提出的「共同富裕、互惠共贏」對他們愈來愈有吸引力和說服力。匈牙利外長便揚言，任何與中國脫鈎甚至去風險化的行動對歐洲而言都是自殺行為；至於德法兩大歐洲領頭羊，只要它們繼續保持跟中國友好，亦必可令其他歐洲國家轉軚。

反觀美國，眼界和思維愈趨狹隘。美國正計劃進一步限制出口人工智能晶片至中國，商務部或最快於下月初禁止Nvidia等美國晶片製造商向中國運送晶片。Nvidia表明，此舉將導致美國產業永久失去機會。美國遏華勢必自食苦果。