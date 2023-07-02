歐盟成員國領袖在比利時召開峰會，會後公布歐盟官方政策立場，表明無意與中國脫鈎，但會以「去風險」保護歐洲的經濟利益。不管歐盟還是老美，面對中國崛起，無法及時調適洋人自大心態，遂搬出「脫鈎、去風險」聊以自慰，狀甚滑稽。

歐盟委員會主席萊恩表示，歐盟對華貿易逆差於過去10年幾乎增加3倍至約4,000億歐元，歐盟會採取新壁壘，應對技術外洩和減低對電動車原料等的依賴。事實上，歐盟與中國的日均貿易額高達約24億歐元，經貿上已是你中有我，我中有你，彼此都難言輕易甩掉對方。惟煞有介事把合作單位看成是要盜竊自家新技術的商業間諜，則明顯是未審先判。

歐盟有這等不成熟的表態並不奇怪，尤其當美國提出「脫鈎」說法後，歐盟領導層搜索枯腸終於拋出了「去風險」之說，既向好管閒事、喜歡長臂管轄、呼朋喚友大搞反華把戲的「世界惡爺」作交代，同時亦要表達出歐洲欲擺脫老美，彰顯自己的戰略自主。此所以，即使坊間指「脫鈎與去風險」好比「風箏與紙鳶」，歐洲仍堅稱重點是「減少對中國的過度依賴」，好給自己在對華關係上留有下台階。畢竟，「過度」兩字充滿解釋空間，可按中美實力變化、老美在七國集團發不發狂，再見機行事。

當美國對中國也只能口裏說不，美債卻急着要人買；歐盟欲透過與中國「外交去風險」，試圖迫使北京在俄羅斯問題、氣候暖化等議題上按洋人意思行事，甚至連台灣問題也想加把嘴？自我哄騙還可以，若然觸碰了紅線，中歐一旦鬧翻，中國的內循環及人民慣吃苦的精神，尚可多撐一會，比起過慣享樂主義的歐洲，在較勁時會略多一點底氣。這就是何以歐盟官方論調會較非官方溫和的原因。