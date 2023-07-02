賴清德近日主持南科三期園區動土典禮時，正面對上重啟與大陸服貿談判的問題，聲稱「那個年代已經過去」，強調台灣經濟實力要有氣魄邁向世界，未來要打造經濟上的日不落，讓全世界24小時都有陽光照在來自台灣的企業。這番豪語聽起來很爽，但底氣是甚麼呢？賴清德說，台灣今年剛與越南、菲律賓、印度簽署投資保障協定，另跟美國加簽台美21世紀貿易協議，未來可望簽署雙邊貿易協定，解決關稅問題。

但隨便一查就可得知，越南、菲律賓與印度的投資保障協定，都是好幾年前就已經簽訂的，根本就不是今年，而所謂的台美21世紀貿易協議，確實促成了開放，但卻是台灣單方面對美國產品大幅開放！至於台灣最重視的關稅問題，美國人連提都沒提，拜登更早就表示不會簽訂FTA！也就是說，賴清德從頭到尾都在說謊。

好笑的是，賴清德一面說要讓台灣布局全球，另一面又喜孜孜地宣稱台灣有能力解決水、電、人力、土地、人才等問題，持續改善投資環境，才有近年大陸台商回台投資金額達兩萬億元。就別提台灣的五缺問題從來沒有獲得解決，說好的布局全球，結果卻是資金大舉回到台灣，這種自相矛盾的說法，到底哪一個才是對的呢？其實賴清德當天的問話，就讓自己徹底露餡，他問現場民代：「你們贊成大陸來台開設美容店或牛肉麵店？」跟着自問自答：「當然不行，他們會跟台灣拚價格。」短短幾句話就透露出，賴清德對台灣的服務業毫無信心，認為根本沒辦法跟大陸競爭，台灣的服務業競爭力如此之弱，請問又該如何進軍全世界呢？

這種滿嘴跑馬的政客，居然是目前民調最高的參選人，台灣的前途真的令人憂心。