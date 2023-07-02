俄羅斯瓦格納集團僱傭兵叛變，令俄軍高層出現動盪；普京固然忙於肅清「內鬼」，而冇咗瓦格納集團僱傭兵，俄烏戰事更添不確定因素；加上美國攪局不斷，考慮批准向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統（ATACMS），射程遠達300公里，可以打擊俄方縱深目標。局勢紛亂，小道消息更難免滿天飛。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫上周三透露，俄方收集嘅訊息顯示，美國告知烏克蘭，咪乘機喺俄羅斯境內，展開破壞行動及其他挑釁。事實上，短命兵變有損普京威信及其地位；另有分析指今趟瓦格納集團首領嘅叛亂，影響俄羅斯喺中東和非洲地區嘅影響力，這個不難理解，皆因瓦格納集團於過去10年，喺當地建立嘅軍事影響甚大，瓦格納一旦離開，將為依賴該集團提供保安嘅政府，帶來不明朗因素。此外，有可能令莫斯科喺非洲嘅地緣政治影響力出現變數，普京又多一事煩惱。

瓦格納僱傭兵集團首次出現於2014年，距今都9年，即俄羅斯吞併克里米亞期間，此後喺敍利亞和多個非洲國家開展業務。瓦格納被指以殘忍手段執行任務，2021年發動政變掌權嘅馬里軍政府與瓦格納合作，聯合國早前呼籲調查瓦格納戰士和馬里政府軍犯下嘅罪行，指其恐怖處決、施酷刑、強姦和性暴力等罪行，令人震驚！佢哋通過為不同嘅政府提供服務，換取金礦和鑽石礦嘅使用權。

俄烏戰事爆發，瓦格納集團僱傭兵一直與俄正規軍喺烏克蘭作戰。早期其集團僅由約5,000名戰士組成，主要係俄羅斯精銳兵團和特種部隊嘅退役軍人；其後因戰事損兵折將，不得不招募俄羅斯囚犯及平民等，估計有5萬名瓦格納戰士已部署至烏克蘭，當中80%來自俄羅斯監獄，烏合之眾，戰鬥力成疑。