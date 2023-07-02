政府將於9月收回佔地172公頃粉嶺高球場的約六分之一，即32公頃的舊場，當中約9公頃將興建公營房屋，餘下部分用作保育用途開放予公眾人士。方案本來由政府拍板已經有3年之久，但最近又因環評報告在城規會再掀波瀾，甚至出現虛假文件。從「同理心」的角度，不難理解球會會員的心情和反對理由，但最近反對陣營的一些言論和輿論操作，同時為免社會有種錯覺支持的聲音比較弱，筆者只好再次撰文，支持政府的方案！

筆者最近收到一段短片，由某位香港奧運高球代表解說粉嶺高球場的故事，拍攝水平很高，風格十分唯美，差不多所有流量密碼的元素如少女、小孩、自然風景、小動物、運動、理想熱血，看起來也挺正能量的。筆者斷言，這種心戰水平高於政府絕大多數的宣傳片。但短片最後小女孩向這位奧運選手一句：「點解咁靚地方要拆咗佢呀？」短片將政府只收回一小部分而且盡量做好保育的方案，扭曲為「拆咗佢」，不但以偏概全，這種文宣手法的味道，不禁令人覺得與4年前的反政府文宣有點異曲同工之妙！更有趣的是，花錢花精神拍的文宣片，竟然沒有團體標示，所以是選手個人出資的？是香港奧委會？是高球場？還是其他資金方？

另外，一些前高官及某些對政府影響力極大的人士言論，他們當中有些持有高球會會籍又不避嫌，理據十分牽強，難道他們都當香港市民沒有常識的嗎？例如某前高官說，收回方案會非常影響國際賽事的進行，更可能從而影響外國公司來港意欲，影響香港國際金融中心地位。

事實上，每年舉辦高球四大滿貫賽事之一的名人賽場地：美國的奧古斯塔高球會，也只有一個18洞的標準球場和9個3桿洞的球場；而2025和26年舉辦的美國公開賽場地，也只有一個18個洞的場地。這些舉辦大滿貫場地的規模，都比收回部分土地後仍有兩個18個洞的標準場和一些訓練場的粉嶺高球場還要小；再者香港在西貢滘西洲還有3個18洞標準場的高球場！所謂「影響國際賽事」的說法，不攻自破；再說影響香港國際金融中心地位，實屬危言聳聽。

也有一位持有會籍而對政府極具影響力的人士在報章撰文，認為該項目在製造社會分歧，將高球愛好者放在社會的對立面，所以應該叫停項目。這完全是倒果為因的說法，如果高球場的持份者，能大大方方地將部分土地交回政府興建公屋，讓基層人士可以上樓，這不是解決緩和階級矛盾，促進社會和諧的好機會嗎？

香港已進入由治及興的新時代，可是20萬人仍住在不適切住房，多管齊下覓地建屋已是社會共識。在收地過程中，總會遇到一些阻力，但政府都應迎難而上，這次收回部分高球場的項目，必須立木為信，否則日後難以服眾，收地的阻力只會更大。