娛圈單打：癡心換來傷心　婚變孰假孰真

樣靚身材正的賈曉晨（JJ）2016年下嫁年長9歲的樊少皇，一直愛得癡纏，先後誕下兩女樂也融融，詎料婚姻突然翻起暗湧，年初傳出難敵7年之癢鬧離婚，未幾樊少皇認低威，澄清只是腦霧發作打錯字。正當外界以為他倆只是耍花槍，日前深夜又到JJ發難，婚變傳聞再囂塵上。

不知是否夜闌人靜倍感淒涼，JJ情難自控在社交網發文一吐冤屈，坦言「無法溝通」，「說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂」，接着又自勉要努力工作賺錢。都說到這個份上，當然惹起網民關注，紛紛留言問是否準備離婚？可能有見群情洶湧，JJ最後刪文了事。

講真，每段戀情一開始總是甜蜜，JJ和樊少皇也不例外。但樊少皇背景並不單純，本身跟前度育有一女一子，星途也不順遂，長年半紅不黑。反觀JJ憑着過人美貌與驕人身材，甫踏足娛樂圈已十分矚目，最經典當然是在《獎門人》吹乒乓波驚現金魚嘴高潮眼，讓一眾毒男回味至今。由於演出機會不斷，以至當初她與樊少皇傳出戀情，外界並不看好。

然而，愛情就是令人盲目，JJ愛得死心塌地，非君不嫁，網民甚至覺得她撞邪。結果婚後不久即傳來樊少皇欠債醜聞，JJ卻義無反顧，堅稱要為老公遮風擋雨，外界也被她的真情感動。

可惜癡心往往只換來傷心，可能正是JJ的形象過於強大，樊少皇益發顯得渺小，女尊男卑令二人距離愈來愈大。何況樊少皇婚前有不少感情轇轕，不清不楚，JJ更一度被指是第三者。今次疑似婚變點收科，只能拭目以待。