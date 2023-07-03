現代經濟都包含市場與政府，屬混合經濟，差別只是比例不同。即使社會主義經濟與資本主義經濟，其混合的成分產生出來的運作與表現也差不多，僅是分配與再分配有分別，也是程度分別，不是性質分別。無論是社會資本主義與市場社會主義都要面對同樣的挑戰與問題。

經濟的根本問題是供求平衡，市場與政府均可干預供求。投資可擴大生產能力，導致供求失衡。政府和個人的負債行為，可擴大消費，也造成供求失衡。本來供需雙方會被迫或是減少生產能力，或是減少消費需求，從而達致供求再平衡。可是政府與金融機構的介入，欠債的可延後還債。且政府與金融機構同時可擴大債務，槓桿化地擴大供與求，使供求失衡的規模不止地增加，也同樣用擴大供求雙方的債務來延遲最後還債之期。整個過程可以從一國發展至全球，世界性的金融危機便由此發生。危機表現在金融，因為這是債務槓桿化的核心。但歸根究柢，始終是供求失衡，生產能力首先過度膨脹。

美國債務經濟的基礎是消費金融（包括最主要的房地產金融）的槓桿式膨脹起來超越美國由生產收入帶來的消費支付能力。它之所以可以維持而不出現危機來縮減消費需求，是因為海外資金流入，支撐美國公私債務的不斷膨脹。資金不流入，整個債務鏈便斷裂。

中國的經濟問題也在於生產過度膨脹。一方面出口擴張抵銷了部分，另方面國內債務膨脹（主要是與房地產掛鈎的地方債務），帶來消費不合理地擴張，使過度的生產能力可以在市場裏實現。二者一起推動中國經濟的高增長。當出口受挫，國內房地產泡沫近乎穿破（實際也十分供過於求），過度的生產能力便不能實現。借債投資便面對還債支付的難題。而房地產泡沫造就的資產膨脹、財富預期，實實在在的要償還房貸，使消費能力去槓桿化等，面對支付困難，又與生產能力實現下降一起，製造出失業和收入減少，整體經濟便面臨縮減的壓力。

中國一如日本，不同於美國，因債務主要是本幣，外債少，外匯儲備龐大。一是可以調動外匯儲備救市救經濟。二是本幣發行增加，以新債還舊債來把槓桿化的負債經濟支持下去。中國差不多所有工業製品都有競爭優勢，出口可往所有國家。可用外匯儲備補貼對新興國家的出口。