荷蘭政府宣布新法規，要求生產先進晶片製造設備的公司，出口貨品前需先申請牌照。外界認為背後是美國在對盟友施壓，防止技術和設備出口到中國。有人不惜自身利益受損也要參與「代理人晶片戰爭」，為美作倀只能怪自己低智商。

荷蘭貿易部長稱新法規可保障國家安全，避免相關設備可能應用於軍事方面。坦白說，如果晶片製造設備公司欲出口產品到美國，荷蘭政府又何德何能，避免設備不被應用於軍事方面？憑國與國之間講信用？懇請荷蘭人閱讀國際關係學者米爾斯海默，以美國多位前總統為例，分析政治領袖何以會說謊的著作。事實上，荷蘭官僚訴諸國家安全與別國威脅，正是上述著作提及的常見謊言。

政府有權訂立法規，但荷蘭人似乎很少看新聞。就在盛傳美國擬擴大對中國的晶片出口限制，杜絕英偉達及超微半導體（AMD）的高端晶片流向中國，英偉達財務總監Colette Kress已作出忠告，額外的出口限制雖不會對公司的財務業績產生直接重大影響，但長遠而言，美國產業將會永久失去重大的機遇。業界高層與撈政治的官員，誰的看法會更具水平呢？既然如此，煽動晶片版的代理人戰爭，由別國為自己打生打死，會否更合算？

南韓傳媒日前引述產業人士指，包括三星集團及SK海力士在內的晶片製造商，已請求美國政府就着對中國大陸的出口管制，給予「無限期豁免」。去年10月，老美對三星等廠商掟出了一年豁免期，惟從事跨國生意講究未雨綢繆，誰會和你最後一刻才「撳掣」那麼被動？據市場調查機構Omida數據顯示，三星首季半導體收入大跌55.7%，「一哥」位置已遭美資英特爾搶走。在為美作倀前，全球智商排名第10的荷蘭人，不妨好好想想。