俄羅斯瓦格納集團僱傭兵叛變，令俄軍高層出現動盪；加上美國攪局不斷，一般支持烏克蘭的政客，無不沾沾自喜，以為俄羅斯總統普京受到前所未有嘅挑戰，威信受挫，恐怕執政上遇到阻滯。事實係短命兵變無損普京地位，反而令佢從兵變中吸取教訓，今後用兵必更加謹慎。

兵變後嘅瓦格納集團僱傭兵，據悉白羅斯總統盧卡申科，有意邀請瓦格納僱傭兵協助訓練其軍隊，佢指白羅斯唔怕收留喺俄譁變後流亡嘅瓦格納僱傭兵，反而因佢哋有實戰經驗，軍方樂於向佢哋取經。盧卡申科係呢場兵變嘅調停關鍵人物，事前事後均見其處理得體，難怪深受普京讚賞。

俄羅斯嘅兵變，對普京係警惕，並不致命。正如毛澤東所說：「當着天空中出現烏雲的時候，我們就指出：這不過是暫時的現象，黑暗即將過去，曙光即在前頭。」大家睇到普京喺兵變迅即掌握局勢，就知其執政有總攬全局嘅能力。西方政客只知自嗨。呢！美媒便報道美國中情局（CIA）局長伯恩斯曾喺僱傭兵兵變前出訪，與烏克蘭總統澤連斯基及高級情報官員會晤。烏方軍事策劃者告訴伯恩斯及其他人，有信心喺秋季結束前收復大部分失地，屆時會把導彈及火炮前推至克里米亞半島邊界附近，並喺烏克蘭東部進一步推進，之後與俄羅斯談判。阿哥，你當普京係扯線公仔，任你舞乎？

美國政客一味吹水自我感覺良好！事實係烏克蘭軍隊根本未能喺反攻中取得重大勝利。報道指，俄軍嘅防禦規模令烏軍震驚，不但準備充分且有多重防線，可以抵擋猛烈攻擊。畢竟，打仗非靠主觀感覺良好，烏軍一味靠外援，戲子總統只知伸手做大種乞兒，咁都能勝就天冇眼矣！