烏克蘭軍隊展開大反攻，大量西方新型裝備粉墨登場，包括威名遠播的德製豹2坦克，惟未幾即變成廢鐵，甚至被俄軍繳獲，令外界大跌眼鏡。須知道，烏軍今次反攻備受歐美關注，成功與否不但影響下一輪軍援，甚或影響歐美對於俄烏戰爭的取態；未來是戰是和，也許在此一舉。如今烏軍攻勢受挫，雖俄軍亦付出沉重代價，兩軍血流成河，惟烏軍氣勢不及去年，也沒取得重大勝利，沒收復大片失地，烏克蘭總統澤連斯基或許早已急得有如熱鍋上的螞蟻。

烏軍反攻受挫的主因大致有三。首先，進攻通常比起防守更困難，尤其當兩軍實力接近，進攻一方往往需要有人數上的優勢，方能有獲勝的機會。縱然在現代戰爭中，裝備上的優勢能彌補人數上的不足，惟烏軍獲得西方軍援後，充其量不過是拉近與俄軍的差距，毫無優勢可言；況且烏軍使用西方裝備的時日尚短，槍炮導彈勉強還可以邊用邊學，說到戰車坦克，甚或未來可能上陣的西方戰機等武器，皆極其講究操作技巧；任憑歐美傳媒如何吹噓，惟剛上手的士兵怎可能充分發揮武器的性能，湊合上陣也只有被輾壓的份！

其次，烏軍未能掌握地利與人和。與去年反攻的北部地區森林地帶不同，烏軍近期反攻集中在烏克蘭東南部，多是綿延起伏的丘陵或平坦開闊的平原，令烏軍進攻時失去掩護，加上防守的俄軍早已構築多重防線，又布下各式各樣地雷，即便用上先進坦克，烏軍也只有捱打的份。另一方面，在本土發動反攻時，一般會獲得居民支持，甚至作為內應協助突破，惟烏東是俄語地區，居民更傾向支持莫斯科，甚至組成親俄武裝，令烏軍舉步維艱。與其說烏軍是在收復失地，不如說是在進攻他國更為貼切。

最後是戰術問題。任何戰場上的劣勢，皆可通過戰術運用來彌補；相反，一旦戰術運用失當，優勢可瞬間消失。雖說反攻已展開，惟烏軍並非精銳盡出；現時迹象顯示，烏軍僅派出9個「北約旅」中的兩個，似乎是在試探俄軍防線虛實，亦可能是聲東擊西。戰術本無不妥，惟被俄軍看穿，結果分散兵力容易被逐一擊破。烏軍派出的多個小隊均遭迎頭痛擊，損失慘重。另一方面，俄軍也一改以往的作戰模式，更着重火力協同及空中支援，明顯是從錯誤中學習，逐漸適應烏軍戰術，這也導致烏軍進攻受挫。

當然，面對烏軍反攻，俄軍也付出沉重代價；何況俄羅斯國內諸多變故，精銳的瓦格納傭兵團面臨土崩瓦解，也重挫了前線士氣。正所謂「狹路相逢勇者勝」，打仗最講求的始終是士兵的鬥志；鬥心強，往往能絕處逢生，打出驚人戰績。如今俄軍士氣低落，或許會成為致命傷，惟「蘇州過後無艇搭」，若烏軍不能一鼓作氣收復失地，勝利的天秤恐怕將倒向莫斯科。