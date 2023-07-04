功夫茶：網上購物糾紛多　貨不對辦嘆奈何

網上購物簡稱網購，消費者使用網頁瀏覽器喺互聯網上，直接從賣家購買自己需要嘅商品或服務；隨着資訊科技愈來愈發達，各種唔同嘅網購與平台與日俱增。呢啲網購平台，無不標榜足不出戶，可享盡購物優游和禮遇，又平又正，諸如此類。事實上，2020年一場疫情，全球實施社交距離限制，人們減少外出，導致全球人類嘅消費及生活習慣改變，網上消費等相關電子商務行業，也因而帶來更大嘅發展。

之不過針無兩頭利，網購又豈能盡如人意？隨着網購已成為唔少人慣用嘅消費模式，而有關嘅投訴及詐騙亦隨之增加。有調查結果顯示，有37%嘅受訪者喺過去一年有網購習慣，卻有54.1%嘅受訪者曾有不愉快經歷。根據消委會近年接獲網購嘅投訴數字發現，2022年嘅投訴數字較2021年增加86%，而今年截至5月嘅投訴數字，已達去年全年嘅投訴一半，意味整年投訴或再增加。有關問卷調查喺今年5月20日至6月18日進行，共訪問了1,049人，喺37%有網購習慣嘅受訪者中，約10%每月網購開支達4,000元以上。受訪者最常使用為內地網購平台，佔50.3%，本地則佔32.2%。

嗱！54.1%受訪者曾有不愉快嘅網購經驗，最多係貨不對辦，佔48.3%，其次係25.3%認為貨品有瑕疵，付款後收唔到貨則佔11.6%。貨不對辦和有瑕疵，皆因貨品唔係買家當面即時驗證，而收唔到貨卻有欺詐成分。有議員指出，有網購習慣嘅受訪者中，超過一半曾有不愉快經歷，市民很多時都難以追討。正所謂「山高皇帝遠」，貨不對辦都莫奈何，頂多以後唔再幫襯，不過都已經有被「搵笨」嘅感覺，始終意難平！是以議員認為單靠《商品說明條例》並不足以處理市民喺網購遇到嘅「奇難雜症」，認為政府應與時並進，設立特定法例監管電子商貿，並研究規管網上二手交易平台。

講真，好多嘢唔規管，放任自流，必定出問題。有政黨就建議可設立冷靜期，以便消費者可在確認訂單起計，直至收到貨物後嘅若干日內取消交易嘅安排，以及利用收費較低嘅方式，協助買賣雙方協調糾紛申訴及處理索償。對於一些比較貴嘅貨品，設立冷靜期對消費者確有一定保障。政黨又指本港7個營運嘅網上二手交易平台，全都不設假貨審查機制和退貨保障，而現行法例亦無清晰訂明平台嘅責任，呢方面確實存在灰色地帶，對消費者未免不公平，故建議社會探討及研究規管有關平台嘅必要性和可行性。

隨着網購變得普及，營運銷售額大幅增加，投訴貨不對辦嘅數字只升不減，政府如何加強執法、積極採取行動，杜絕網上購物陷阱，都係迫切嘅需要！若然又係對有關投訴側側膊、唔多覺，只會又落得失失慌、害街坊！